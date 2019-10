Articolo 2082 del Codice civile

La dottrina giurisprudenziale distingue diverse tipologie di impresa. L’articolo 230-bis del codice civile prevede che il famigliare che presti servizio presso l’impresa di famiglia «ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia». L’impresa nella quale collaborano i parenti fino al terzo grado devono essere tutelati in quanto piccoli imprenditori impiegati presso l’impresa a conduzione famigliare. Essa si configura come impresa individuale e non come impresa collettiva.Il primo diritto di cui godono i famigliari impiegati presso l’impresa di famiglia (sempre individuale) è il diritto al mantenimento. Nel caso in cui il proprietario scelga di vendere l’impresa, i famigliari impiegati hanno il diritto di prelazione per ciò che attiene l’acquisto dell’azienda.Un regime diverso regolamenta invece le imprese pubbliche (enti pubblici economici).Talvolta un’associazione o una fondazione può svolgere attività d’impresa. Si pensi ad esempio a un’associazione che gestisce un ospedale e le attività che ne derivano.Le imprese sociali, che non hanno fini di lucro e che operano in settori di interesse collettivo (ricerca, sanità, ecc.), costituiscono una delle principali categorie giurisprudenziali di natura collettiva.Sono molte le differenze che intercorrono tra lo statuto del piccolo imprenditore e quello dell’imprenditore commerciale. La prima riguarda la pubblicità: oggi l’imprenditore commerciale è obbligato a iscriversi al registro delle imprese presso la camera di commercio indicando le proprie generalità, l’oggetto e la sede dell’impresa. Il registro delle imprese svolge una funzione di natura preminentemente probatoria. In tal senso, dunque, la registrazione di un’impresa ha funzione di pubblicità dichiarativa: essa non è necessaria al fine della costituzione di un rapporto giuridico, bensì è indispensabile per dimostrarne l’esistenza.