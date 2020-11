Articolo 1256 del Codice civile

Esistono alcune fattispecie in cui la serrata è lecita sia sul piano penale, sia su quello civile. La fattispecie riguarda due situazioni determinate, ancora confuse e discontinue perché non definite con esattezza dalla giurisprudenza. Le ipotesi riguardano i casi in cui:- abbia luogo la messa in libertà dei lavoratori non scioperanti nel caso di forme di sciopero anomale (a scacchiera, articolato, ecc.). In questa ipotesi, infatti, il datore di lavoro ritiene che si verifichi un’impossibilità sopravvenuta a ricevere le prestazioni;- la seconda ipotesi riguarda la cosiddetta «serrata di ritorsione», che si configura come azione ritorsiva rispetto allo sciopero indetto dai lavoratori. Essa è stata ritenuta legittima fino alla pronuncia 711 del 1980 (Corte di Cassazione), che ha sancito la legittimità, entro certi limiti, delle forme di sciopero anomale.Alla luce di tale pronunci, la serrata di ritorsione è divenuta illegittima sul piano civile perché tende a limitare o persino impedire l’esercizio del diritto di sciopero: si configura pertanto un comportamento antisindacale, reprimibile tramite il ricorso all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Tuttavia, qualora lo sciopero anomalo vada oltre i limiti previsti dalla sentenza 711/1980, provocando un danno alla produttività la serrata di ritorsione è legittima. In questo caso, infatti, la serrata si configura come forma di autotutela rispetto al comportamento dei lavoratori che sta arrecando un danno illecito.La legittimità di queste due forme di serrata è ricondotta all’articolo 1256 del Codice civile, che disciplina l’impossibilità sopravvenuta a ricevere le prestazioni.Mentre la prima ipotesi è rivolta ai lavoratori che, pur non scioperando, non possono svolgere la prestazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256, la serrata di ritorsione si propone di arginare o persino impedire l’esercizio del diritto di sciopero.