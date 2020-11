Alto tradimento e attentato alla Costituzione

Il Presidente della Repubblica italiana è responsabile in modo diretto solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La prima ipotesi vuole identificare una collusione con potenze straniere; la seconda vuole identificare non già qualsiasi violazione della carta costituzionale (altrimenti anche la promulgazione o emanazione di un atto successivamente dichiarato incostituzionale potrebbe comportare una responsabilità del presidente), ma solo quelle violazioni che siano tali da mettere a repentaglio caratteri essenziali dell’ordinamento.Anche se nel codice penale può essere rintracciata una fattispecie alla quale ricondurre questa ipotesi (v. art. 283 c.p.), ciò non è necessario: il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rappresentano l’unico giudice degli eventuali atti e fatti ascritti al presidente e della loro suscettibilità a integrare le fattispecie dell’art. 90.Il procedimento per far valere la responsabilità del capo dello Stato per alto tradimento e attentato alla Costituzione si articola in due fasi:- la prima, intrinsecamente politica, è la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta dei componenti;- la seconda, di carattere giurisdizionale, è il giudizio della Corte costituzionale, in questo caso integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi compilato dallo stesso Parlamento in seduta comune ogni 9 anni (art. 135.7 Cost.); ciò indica l’intenzione del costituente di assicurare un giudizio che tenga comunque conto della valenza politica di casi del genere, ma nel quale i giudici siano precostituiti.