Purgatorio - Struttura (3)

Struttura del Purgatorio

E’ il 10 aprile del 1300 e Dante si trova ai piedi della montagna del purgatorio, che sarebbe la spiaggia del Purgatorio. Oltrepassata la spiaggia accede all’Antipurgatorio, qui incontrerà 4 schiere di spiriti negligenti. La prima schiera era presentata dagli spiriti Contumaci di Santa Chiesa, cioè gli spiriti scomunicati; la seconda schiera è rappresentata dagli spiriti negligenti, cioè gli spiriti che aspettavano l’ultimo momento della loro vita che era il pentirsi, poi abbiamo gli spiriti morti violentemente e poi la valletta dei principi; dove si trovano imperatori e sovrani che diedero della loro vita poca attenzione alla cura della loro vita spirituale.Oltrepassato l’Antipurgatorio accede al Purgatorio vero e proprio che è costituito da 7 cornici: nella prima cornice incontrerà i superstiti, nella seconda gli invidiosi, nella terza gli iracondi e gli accidiosi (indifferenza, inerzia), nella quarta e quinta incontra gli accidiosi, gli avari o i prodighi (contrario degli avari, generosi oltre ogni limite), nella sesta incontra i golosi e nella settima i lussuriosi. Alla fine della settima cornice Dante arriva al paradiso terrestre dove ci sarà l’incontro con Matelda e la consegna di Dante da parte di Virgilio a Matelda in quanto Virgilio non può accedere al paradiso.(Abbiamo una corrispondenza con il canto primo dell’Inferno e il canto primo del Purgatorio perché nella parte iniziale abbiamo la solitudine con la successiva apparizione di un personaggio e soprattutto abbiamo anche una corrispondenza del linguaggio metaforico). Siamo nel canto I della seconda cantica e quindi abbiamo un proemio che sarà strutturato secondo il modello classico. Il proemio va dal verso 1 al verso 12 ed è diviso in due parti perché prima abbiamo l’esposizione dell’argomento (dall’1 al verso 6) e poi abbiamo l’invocazione alle Muse. Si rivolge in modo particolare a Calliope, la Musa della poesia epica.Il 10 aprile del 1300 Dante incontrerà un personaggio particolare che sarebbe il custode del Purgatorio, Catone Uticense.