Canto 1 Inferno - Analisi (4)

Primo Canto

La lingua di Dante è fisica, corporea, non astratta.Dante in questo primo canto Dante rivela la sua paura, però per farlo dice che “gli fa tremare le vene e i polsi”.Per Dante il corpo è una delle parti costitutive dell’essere umano -> se il corpo non è onorato, per Dante la dignità umana è lesa. Difatti spesso gli uomini nell’inferno hanno il corpo lesionato oppure sono trasformati (in un albero, come Pier della vigna).→ Un ulteriore esempio è Bertran de Born, che gira decapitato con una lanterna al posto della testa.Il corpo non è l’unica parte importante per Dante però ricopre un ruolo necessario, difatti Dante fa sempre notare, anche nel purgatorio, la differenza tra le anime e lui stesso, che faceva ombra sulla terra.Nonostante ciò il corpo rappresenta un limite ed è ciò che ci incarna. Dante riscopre l’importanza del corpo, che prima veniva considerato una prigionia dello spirito, mentre adesso invece viene esaltato e considerato come qualcosa senza cui lo spirito non esisterebbe.Differenza tra Dante poeta e Dante personaggio:● Dante poeta: onnisciente, ha già fatto il viaggio, è già tornato e lo stascrivendo, quindi è già a conoscenza di tutti i fatti.● Dante personaggio: sta facendo il viaggio quindi non sa cosa succederà infuturo, motivo per cui il lettore si può immedesimare in lui.