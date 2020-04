Divina Commedia - Rapporto con i personaggi

Rapporto tra Dante e i suoi personaggi

Pier Della Vigna

Ulisse

Conte Ugolino

La questione del Conte Ugolino è un caso emblematico, ma in realtà tutti i personaggi della Divina Commedia, soprattutto nell’inferno, vanno considerati come degli specchi nei quali Dante vede delle parti di sé.Il procedere di Dante è un procedere dove Dante da una parte condanna dei peccati, delle incompiutezze raffigurate in personaggi emblematici.Da una parte stare all’inferno vuol dire avere compiuto delle mancanze gravi, e dato che la Commedia ha anche un valore di insegnamento, si utilizzano delle figure importanti e note per raffigurarli.Allo stesso tempo però ci sono sia personaggi a Dante sconosciuti, come Ciacco e Beatrice, sia personaggi mitologici, come Ulisse e Achille).Dante incontrando certi personaggi si rivede in loro, quindi conoscendoli può capire delle cose che lo riguardano.In uno dei canti finali dell’inferno, un personaggio chiede a Dante “Perché cotanto in noi così ti specchi?”:● Significato letterale: si trovavano nel Cocito, il lago ghiacciato;● Significato metaforico: i personaggi dell’inferno rimandano a Dante deimessaggi che lui rivede in sé.La Commedia è una discesa nell’ombra → la dimensione della discesa agli inferi significa che Dante prende consapevolezza che alcuni moti che si sviluppano dentro di noi, sono moti che io posso vedere.Es: io provo invidia verso una persona → posso agire in maniera infernale diminuendo l’altra persona che in realtà non ha nessuna colpa; al contrario se di fronte a questo sentimento negativo, io riflettessi sulle ragioni che mi portano ad essere invidioso di lui, potrei iniziare a fare un lavoro su me stesso e arrivare a raggiungere le qualità e le motivazioni che mi avevano inizialmente portata ad essere invidiosa.→ Questo meccanismo è presente nella Divina Commedia.Infatti Dante si rivede in Paolo e Francesca, capisce che la loro lussuria lo riguarda. Al posto di giudicarli, li usa come insegnamento.E’ da notare però che Dante è molto coinvolto nell’opera e con i suoi personaggi, in quanto il canto finisce con il suo svenimento.Poeta della corte siciliana, scriveva i discorsi per Federico II.Egli si suicida perché lo avevano accusato di tradimento nella corte. Dante fa capire però che erano solamente false dicerie quelle dette sul suo conto, ma era solamente invidia, descritta come meretrice.E’ importante però mettere in evidenza che Dante è così tanto legato a questo personaggio perché l’infamia che ha portato Pier Della Vigna al suicidio, è la stessa che ha portato Dante in esilio. Così Dante ci fa capire che nella sua vita anche lui ha pensato a suicidarsi ma poi alla fine non l’ha fatto.E’ colui che compie il viaggio nell’aldilà senza scendere agli inferi, andando direttamente al colle.Ulisse compie il viaggio perchè pensa di possedere intelletto e conoscenza: infatti è autonomo e non ha guide, correndo quindi il rischio di terribile superbia.La superbia di Ulisse non è legata alla meta (il purgatorio), ma solo al pensiero che tramite la sua conoscenza e il suo ingegno, lui potesse giungere a compiere tutto.Ulisse è specchio di Dante perchè anche Dante ha rischiato di pensare la stessa cosa, ha pensato di avere tutti gli strumenti per raggiungere i suoi obiettivi senza nessun tipo di umiltà.Ulisse compare già nel primo canto ed è descritto come “folle volo”: giungere alla meta attraverso la forza e il potere, senza pensare ai limiti e alle conseguenze.→ La conoscenza senza amore è molto rischiosa: come quella di Ulisse.Ugolino è un uomo politico di Pisa ed è anche un padre di due figli, che sono rinchiusi insieme nella torre.Il Conte Ugolino dalla sua vita politica ha avuto delle conseguenze tragiche: infatti è esiliato in una torre con i figli. Conte Ugolino poi è un divoratore dei suoi figli). Dante si rivede nel Conte Ugolino per diverse ragioni:● Dante ha paura che anche i suoi figli si ritrovino sbranati per colpa delle sue lotte politiche;● Il Conte Ugolino e Dante hanno in comune anche la lotta con Papa Bonifacio VIII.Dante infatti dopo l’esilio non torna mai a Firenze perchè avrebbe dovuto ammettere le sue colpe, ma lui non vuole farlo perché è innocente. Quindi anche i figli di Dante smettono di vivere a Firenze.E’ quindi inevitabile ricollegare il Conte Ugolino e Dante per il tema della paternità.● Si può essere un padre divoratore, anticristico.● Ma anche un padre cristico, che ha rispetto e che incrementa lo sviluppodei suoi figli, sostenendoli e facendoli diventare indipendente. Virgilio è un padre cristico.In generale, il tema della paternità nella commedia è fondamentale: sin dal primo canto Dante incontra un padre, Virgilio, che funge per lui sia da maestro sia da padre spirituale. Infatti in purgatorio XXX, quando Virgilio sparirà, Dante dirà “Mio dolcissimo padre”.La linea dei padri anticristici/negativi non è composta solo da Conte Ugolino ma anche da Cavalcante de’ Cavalcanti;I padri positivi invece sono sicuramente Virgilio e Cacciaguida, che aiuterà Dante a superare il trauma dell’esilio.