Divina Commedia - Discesa agli inferi e la linea anticristica

La discesa agli inferi

Linea anticristica

E’ importante comprendere che gli assi più importanti della Commedia (oltre a quelli simbolici tipo alto e basso e luce e ombra), sono il nesso cristico e la linea anticristica.Ulisse, ad esempio, è emblematico per la linea anticristica che c’è nella Commedia. Ulisse è colui che compie il viaggio senza la discesa agli inferi, ossia senza il passaggio per la selva oscura.Dante ci vuole dire che indipendentemente che crediamo che Cristo sia o meno una figura spirituale (anche se Dante ci credeva), egli è un personaggio importante a livello antropologico. Per Dante l’evento dell’incarnazione di Gesù ha cambiato la storia dell’uomo.Quindi come abbiamo già detto, Dante vuole parlare sia ai cristiani sia al resto dell’umanità: motivo per cui gli utilizza simboli cristiani e simboli pagani.→ Questo dimostra che la religione cristiana sia fondamentale per la cultura occidentale (in particolare italiana), a prescindere che una persona creda o meno nella religione. Vale lo stesso per la Bibbia, che è indubbiamente un testo molto importante anche se una persona non ci crede a livello spirituale.Il primo a rischiare ad essere anticristico è Dante stesso nella Commedia.Nel primo canto infatti Dante ha tentato direttamente di andare al colle, momento in cui gli si parano davanti le tre belve e in cui grazie a Virgilio capisce che il suo viaggio dovrà essere una discesa, un viaggio cristico.Si delinea quindi subito una linea cristica e una linea anticristica.I primi ad essere coinvolti in questa cosa siamo noi lettori come umanità: Dante vuole passare il messaggio che vivere la vita anticristica è rovinoso e se il mondo va a rotoli, è perchè ha imboccato una via anticristica (Attualità: Dante intendeva il suo mondo, ma si può applicare anche al presente).