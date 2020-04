Alighieri, Dante - Primo italiano ed esilio

Dante

Dante si sente inferiore rispetto a Cavalcanti, che è più studioso. Sono amici, come cita Dante in un canto, e Cavalcanti è il suo maestro, colui che plasmerà la sia scrittura giovanile. Ma sarà un’amicizia tortuosa.Italiano: Dante è più amato all’estero ed molto importante nella storia della letteratura: è il primo artista che rivendica l’idea politica di Italia, il primo italiano.Nel 1321, alla morte di Dante, l’Italia è divisa in tanti piccoli staterelli: lui sostenne l’unione di essi in un unico paese.Dante raccontava tutto: ogni suo libro è una sorte di instant book, una cronaca della sua vita. Fa della letteratura la sua vita, la sua testimonianza.Esilio: il suo amore per Firenze diventa “mi hanno cacciato da Firenze”. La biografia è di un poeta, di un politico e di uno scrittore a tutto tondo. Nel 1302 Dante è esiliato in contumacia, ovvero non si trova a Firenze, ma dal papa Bonifacio II per fare un’udienza: Dante è un guelfo bianco e sostiene l’autonomia del comune di Firenze dal papa, essendo priore. Bonifacio VIII vuole salire ed impossessarsi di Firenze: Dante cade in un agguato doppio, sia del papa che dei guelfi neri (alleati con il papa). Viene condannato all’esilio in due anni e se in quei due anni fosse rientrato, sarebbe stato bruciato nella piazza fiorentina.L’esilio sarà una ferita enorme: il poeta non accetterà mai quest’offesa ai suoi sentimenti: lui si è speso per Firenze, ed essere esiliato dalla città che lo ha sostenuto è un duro colpo. L’offesa politica è non meno grave: vi sono scontri armati che non è riuscito a placare. Deve dire addio ai proprio familiari (era sposato con figli) e ai proprio beni: non può rivedere i suoi affetti.Si deve mantenere con la scrittura: è il primo letterato a farlo. I suoi primi testi li scriverà fuori da Firenze, sostenuto da altre regioni, come il Veneto.Dante è considerato un bandito, e per essere assolto deve chiedere scusa a tutti e pagare. Dante era stato accusato di aver rubato il denaro dalle casse di Firenze, quindi di essere un ladro: non gli viene fatto un processo, gli vengono concesse due amnistie (prima 1307, seconda 1312: umiliazione per lui, perché vengono offerti dal partito politico avverso), è giuridicamente innocente, e Can Grande della Scala, signore di Verona, lo accoglie e gli mette a disposizione