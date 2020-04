Alighieri, Dante - Interculturalità del poeta

L'interculturalità di Dante

Dante è un personaggio interculturale e nonostante fosse cristiano aveva un rapporto intenso con il mondo islamico: ciò non significa che accetti tutto, però ha molta stima per loro perché è consapevole che gli arabi siano molto colti. Con loro Dante ha un incontro-scontro: grazie a loro riesce ad imparare, però molto spesso si scontra perché le idee sono diverse.l suopersonaggio non è concepito da Dante come il fondatore di un'altra religione, ma più che altro come un eretico cristiano,motivo per cui è posto tra gli scismatici (=coloro i quali hanno creato una divisione all'interno della religione).Questa era una concezione tipica nel Medioevo, soprattutto perché nel Corano (il testo sacro per l'Islam) sono presenti tutti i personaggi della Bibbia, dato che considerano Gesù cristo un profeta.Dante quindi con le sue tre fonti prende ispirazione dalle correnti maggioritario della cultura del suo tempo.La cosa interessante è che Dante pone nell'inferno (non nella stessa cerchia) sia Maometto sia alcuni Papi: ciò ci fa capire che egli sia in grado di riconoscere quando, anche il capo della Chiesa in cui gli si riconosceva, commetteva degli errori.Dante sicuramente prende esempio per questo inizio anche dalla Bibbia, che recita "in principio Dio disse sia la luce, e la luce fu".Dante segue alcune regole bibliche della narrazione.