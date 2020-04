Alighieri, Dante - Simbologia nella sua opera

Il primo verso e simbologia

La Commedia e i Sogni

Dante fa già una dichiarazione di come sarà la sua opera: basata sulla vita. Nonostante ciò compare, soprattutto nell'inferno, la parola morte. Però la priorità di Dante è mettere al centro la vita, far sì che la vita prosperi. Anche perché la vita è nostra (cammin di nostra vita).Vita e amore sono al centro per Dante → quando Dante scrive 'Vita nova', si era appena innamorato di Beatrice.I figli di Dante furono i primi a commentare l’opera del padre. Sia Pietro sia Jacopo.La figlia femmina, Antonia, entrò in convento chiamandosi “Suor Beatrice” Siamo incerti sull’esistenza di un quarto figlio di Dante, chiamato Giovanni, ma non ci sono fonti certe.Guido da Pisa invece commenta che “nel mezzo del cammin di nostra vita” potrebbe voler dire che circa metà della nostra vita la viviamo da svegli, mentre l’altra metà dormendo. Guido Da Pisa crede che potrebbe dire “nella metà della vita passata nel sogno”. Per questo dice che la Commedia è una Visio In Somnis. Questa credenza è legata ad Aristotele, che nell’Etica Nicomachea.“In quella parte della vita in cui stavo sognando” —> legame tra Dante e Freud. Per entrambi il sogno è molto importante, però Freud realizza la sua opera “L’interpretazione dei sogni” nel 1899.Possiamo quindi affermare che una delle fonti di ispirazione per Dante fosse anche il mondo dei sogni.