Alighieri, Dante - Donne ch'avete intelletto d'amore (2)

Donne ch’avete intelletto d’amore

Donne ch’avete intelletto d’amore è una canzone di Dante Alighieri molto importante, poiché segna un punto di svolta nella sua poesia, dando vita al Dolce Stil Novo. In questa canzone infatti, dedicata a quelle donne che hanno ‘intelletto di amore’, ovvero che conoscono per esperienza l’amore, si possono trovare sia elementi legati alla tradizione della poesia amorosa precedente (come ad esempio la figura della donna che fa scomparire i brutti pensieri dalla testa degli uomini e gli dona la salvezza, concezione ripresa da Guinizzelli), che importanti novità.Una novità è il superamento di quella concezione cortese secondo la quale i versi d’amore di una poesia devono essere ricompensati da un gesto da parte della donna amata. Dal testo infatti, si evince il fatto che Dante sia appagato dal solo fatto di scrivere versi d’amore per Beatrice, raggiungendo la felicità tramite la poesia stessa.Questa importante canzone viene citata nella Commedia nel XXIV canto del Purgatorio, nel quale Dante ha un dialogo con Bonagiunta, precursore della scuola siculo-toscana. In questo canto Bonagiunta riconosce Dante e, per accertarsi che fosse effettivamente lui, gli chiede se fosse lui colui che ha iniziato le ‘rime nove’ dicendo ‘Donne ch’avete intelletto d’amore’. Dante risponde di sì, affermando di aver scritto quei versi seguendo i dettami di ‘Amore’. A quel punto Bonagiunta elogia Dante e gli dice di aver appreso la differenza tra il Dolce Stil Novo e la poesia della scuola siculo-toscana.Infatti, le differenze tra poesia della scuola siculo-toscana e il Dolce Stilnovo sono diverse. In particolare, importanti sono le differenze nella concezione della donna e dell’amore. Nella scuola siculo-toscana la donna è indifferente all’amore del poeta e questo provoca sofferenza in lui, sebbene un solo sguardo possa farlo felice. Quindi, il poeta in cambio del suo amore va alla ricerca di una ricompensa. Nel Dolce Stil Novo, invece, la donna è considerata un essere superiore e viene identificata come un angelo. Ella conduce l’uomo verso la virtù e la perfezione, ovvero verso Dio. L’uomo infatti, tramite la poesia e con l’aiuto della donna, può innalzarsi verso Dio.