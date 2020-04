Auvergne_orographie et thermalisme

L’Auvergne est une région historique et culturelle française, située dans le Massif Central. Son chef-lieu est Clermont-Ferrand. Elle comprend quatre départements : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Au point de vue administratif, depuis 2016, elle fait partie de la région Auvergne-Rhône-AlpesDu point de vue orographique, les montagnes de l’Auvergne sont d’origine ancienne.Son caractère original est dû à la présence d’un grand nombre de volcans qui, tout en étant éteints, jouent un rôle important dans le paysage et dans l’économie du pays. Ils ont un aspect varié selon leur formation, leur nature ou leur ancienneté. Les plus connus sont le Puy de Dôme (le plus ancien et le plus élevé), le Mont Dore, les Monts du Cantal. La plupart des volcans, ici, sont appelés « puy ». L’ensemble forme le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, créé en 1977, dont la vocation est de protéger la nature et les sites, tout en contribuant au maintien sur place et au mieux-être d’une population autochtone que son isolement et ses rudes conditions de vie risqueraient la stagnation ou le recours à l’émigration. Il a aussi le rôle de préserver les témoignages d’un riche passé historique et les modes de vivre propre au pays, fruits de la tradition auvergnate.L’origine volcanique de la région a comme conséquence la richesse du sous-sol de sources minérales et thermales. En effet, le département du Puy-de-Dôme et le bassin de Vichy comptent, à eux seuls, le tiers des sources françaises. Les sources auvergnates sont surtout riches en matières carbonatées. Leur composition est très variée, elle dépend de la nature des roches traversées et des fissures d’origine volcanique qui leur ont donné naissance. Cette variété les adapte à des nombreuses applications thérapeutiques sous forme de boisson, gargarisme, inhalations, bains, douches, injection de gaz. Les plus connues stations thermales sont : Vichy « la reine des villes d’eau », Royat, Mont-Dore, la Bourboule, Châteauneuf-les-Bains et tant d’autres. Toutes ces villes thermales reçoivent chaque année des milliers de curistes auxquels s’ajoutent de nombreux visiteurs. À Vichy on soigne l’apparat digestif, à Royat on soigne le cœur et les artères, le Mont-Dore est fréquenté par ceux qui ont des problèmes d’asthme et aux voies respiratoires, à la Bourboule on soigne les voies respiratoires et le lymphatisme. Beaucoup de ces sources thermales étaient déjà utilisées à l’époque des Romains.