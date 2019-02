Les santons de Provence

La crèche fait partie des traditions provençales les plus répandues dans le Sud de la France, pendant la période de Noël.Sous la Révolution, la fermeture des églises donna à un artiste de Marseille l’idée de créer de petites figurines en terre cuite. Chaque famille pourrait ainsi dresser à la maison sa propre chrèche. Les santons (en provençal “petits saints”) étaient nés, en associant, dans la même ferveur les personnages de la Bible (l’enfant Jésus, la Vierge, Saint-Joseph, les anges, l’ âne, le boeuf et les Rois Mages) et le petit monde actif des campagnes (le meunier, le rémouleur, le forgeron, la, lavandière, le berger, le tambourinaire, le pêcheur), sans oublier le ravi et bien sûr, le fada du village.Les santons suivent le plus souvent la mode de la Restauration (1814-1830), car c’est l’époque de leur apogée.Fabriqués dans la région de Marseille et surtout à Aubagne, il en existe de toute dimension, du santon puce, qui ne dépasse pas le 2 centimètres et demi, au santon habillé, riche en détail et portant des vêtements traditionnels, cousus à la main.Toutes les années, de la Noël à l’Epiphanie, à Marseille a lieu la Foire au santons où les touristes peuvent admirer la production des célèbres ateliers tels que Carbonel ou Jouglas.Un détail à ne pas négliger: il semblerait que pour reproduire le visages des santons habillés, les artisans s’ inspirent souvent de personnes réelles. Ce sont donc des pièces uniques.