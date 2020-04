Paris - Places Royales

Paris: les places Royales

Place des Victoires

Place Vendôme

Place de la Concorde

Place Dauphine

À Paris, les places Royales sont cinq: place des Vosges, place Dauphine, place des Victoires, place Vendôme et place de la Concorde. Elles caractérisent l’urbanisme de l’Ancien Régime ce sont des espaces le plus souvent clos organisés au centre d’un ensemble de maisons ou d’hôtels identiques. C’étaient aussi des lieux de promenade conçus pour admirer la statue du roi, Henri IV, Louis XIV ou Louis XV et surtout pourcélébrer la puissance de la monarchie.Signée Mansart en 1685, cette place quasi circulaire, occupant le 1er et le 2e arrondissement, a été édifiée en l’honneur des victoires militaires de Louis XIV. La statue originelle représentait le roi debout, et elle a été abattue e fondue pendant la Révolution pour être remplacée par la statue équestre du souverain érigée dans les années 1820.La place a bénéficié du premier éclairage nocturne :quatre fanaux éclairaient la statue du Roi-Soleil. Son harmonie a été bouleversée par l’élargissement des rues de la Feuillade et Croix-des-Petits-Champs en 1828 et en1837. Plus encore, le percement de la rue Étienne-Marcel a impliqué la suppression d’un hôtel particulier, en 1883.Elle aussi signée Mansart, cette célèbre place du 1er arrondissement est l’un des joyaux du classicisme français. En 1686, Louvois achète l’hôtel de Vendôme et le couvent des Capucines pour y bâtir una « place des Conquêtes » en l’honneur de Louis XIV qui pense y élever des institutions royales, telles que une bibliothèque, l’hôtel des Monnaies et d’autres, sur le même modèles. On élève les façades, mais le projet tombe bientôt à l’eau et au début du XVIII siècle, de riches bourgeois y bâtissent leurs hôtels particuliers en conservant les façades. Au centre de la place rectangulaire, s’érige la colonne Vendôme qui date de 1810, portant au sommet le Génie de la Liberté.Louis XV aussi crée une place royale, mais il rompt avec la tradition de l’espace pour respecter la perspective existante entre les Tuileries et les Champs-Elysées. Il s’agit d’une œuvre de l’architecte Gabriel et à l’origine s’appelait Place Louis XV. Toutefois, elle n’a été bâtie que d’un côté Au nord, se trouvent l’hôtel Crillon et l’ancien Ministère de la Marine, bâtis par Gabriel. C’est sur cette place que furent guillotinés Louis XVI, Marie Antoinette et les principaux chefs de la Révolution. La place a été remodelée au XIXe siècle dans les année 1830 en y ajoutant les fontaines des Mers et des Fleuves. Sous Louis-Philippe, au centr , en 1836, on a placé l’Obélisque de Louxor, une colonne haute dev22 mètres, gravée de hiéroglyphes célébrant Ramsès II.La place Dauphine a été construite par Henri IV er inaugurée en 1612. À l’origine, elle était constituée de trente-deux pavillons identiques de brique et de pierre avec des arcades pleine e un toit en ardoise. Son but était celui de relier le Pot-Nef avec le palais de Justice et en même temps elle devait glorifier la puissance du roi. Aujourd’hui il ne reste que deux pavillons similaires qui autrefois abritaient des orfèvres, les fabricants de lunettes et des graveurs. Elle s’appelle ainsi en l’honneur du Dauphin, le fils d’ Henri IV, le futur Louis XIII. Marie de Médicis fit installer sur le Pont-Neuf la statue de son époux, Henri IV qui a été détruite pendant la Révolution. Celle que nous connaissons aujourd’hui remonte a 1818.Place des VosgesElle aussi a été construite par Henri IV et à l’origine elle portait le nom de Place Royale. Avec la forme d’un quadrilatère de 144 mètre de côté, elle a été aménagée sur un terrain vague de la rive droite, dans le Marais. Elle comprend neuf pavillons avec des façades en briques et chaînage de pierre.