Catherine de Médicis et les faste de la table

Catherine de Médicis introduit à la cour de France un véritable art de la table.Inspirés de Florence, les festins royaux séduisent les convives par l’ élégance des manières, la variété des mets et la préciosité des objets. On peut donc affirmer que, au XVI siècle, en France la paillardise française fait place à la délicatesse et au raffinement italien.Les cuisine de la reine fournissent à discretion fruits (oranges, citrons et poires) et pâtisseries, dont les “mestiers” c’est-à-dire des gaufres trempées de vin blanc et sucrés. L’appétit de Catherine est passé à l’histoire pour être insatiable: le Vendredi Saint de 1563, elle se fait apporter une collaction nocturne comprenant douze livres d’amandes, douze livres de sucreries et huit plats de confiturres variées. Les cuisines de la reine mettent à l’honneur une infinie variété de poissons, surtout pendant le temps de Câreme, une pèriode de l’année pendant laquelle l’Église interdit de consommer de la viande.Bernard Palissy, au service de Catherine dès 1566, est le maître des oeuvres d’art en terre cuite ou “figulines”, c’est-à-dire des poteries émaillées avec des figures d’animaux et des fruits en relief, dont quelques exemplaires sont conservés dans le musée Dubouché de Limoges. Sous l’influence de l’Italie, la vaisselle précieuse se répand, participant ainsi à l’évolution des manière de table. Les orfèvres et les artistes italiens contribuent à étendre l’usage de la fourchette (jusqu’alors pour manger on ne se servait que des mains) et de la faïence. Catherine favorise la mode de la cuisine italienne, aux plats plus légers et raffinés que dans les menus traditionnels français. La table de la reine est réputée pour l’abondance de ses mets. Les excès des contemporains de Catherine (surtout leur consommation de viande) prédisposent ceux-ci à des maladies comme la pierre ou la goutte.