Régions de l’Est en France

Les régions de l’Est

Les régions de l’est sont: l’Alsace, la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté. Toutes les quatre ce sont des anciennes provinces historiques.La Lorraine a comme villes principales Nancy et Metz. Les industries traditionnelles de la région sont l’extraction du minerai de fer, de sel et de charbon. Cependant à partir des années quatre-vingt les industrie lourdes (celle qui produisent de l’0acier) ont perdu plus de 10.000 emploi par et la plupart des usines comme celle de Longwy ont dû fermer. Avec la région du Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine reçoit maintenant plus d’aide financière européenne qu’aucune autre région de France. En Lorraine on trouve beaucoup d’usine qui s’occupent de mettre en bouteilles les eaux minérales (Contréxeville, Vittel et tant d’autres). La quiche est une spécialité culinaire très connues.L’Alsace est séparée de la Lorraine par les Vosges. Entre le XIe et le XVIIe siècle, aussi bien qu’entre 1871 et 1918 e de 1940 a 1945, c’était un territoire allemand. Pour cette raison, la langue régionale et la cuisinent témoignent ce mélange de deux cultures. Les Alsaciens, en effet, parlent l’alsacien, un dialecte germanique et il mangent la choucroute (viande de porc avec du chou fermenté dans du vin blanc), mais ils sont tout à fait français. L’investissement français dans la région est très important. Il est attiré par la position centrale de la région par rapport à l’Europe et par sa main-d’œuvre spécialisée. Strasbourg, la capitale de la région est le siège du Parlement européen et un important port fluvial sur un affluent du Rhin, l’Ill. L’agriculture de la région est variée. Le tabac, la betterave à sucre et le houblon sont les produits principaux. La production du vin blanc est aussi importante que celle de la bière.La Bourgogne est plutôt une région agricole. Dans cette région on produit quelques-uns des vins les plus prestigieux de France (le Beaujolais est très connu). Le centre de la production viticole est concentré autour de la ville de Beaune. Dijon, la capitale de la Bourgogne est connue pour sa moutarde, son pain d’épices. Les spécialités régionales sont les escargots de Bourgogne et le bœuf bourguignon (un ragoût fait avec de la viande de bœuf, de la viande de porc, des oignons et du vin rouge)La Franche-Comté se situe à l’est de la Bourgogne et elle est frontalière avec la Suisse. Besançon en est la capitale. Le Jura, qui s’étend sur les deux tiers de la région, est une zone couverte de bois. Des touristes viennent y passer leurs vacances ou faire aussi des séjours dans les stations de ski ou thermales (Plombières). Les industries principales, concentrées près de Belfort, sont l’automobile, la métallurgie et la mécanique. Ni ces industries, ni l’industrie traditionnelle de l’horlogerie du Jura n’ont pu résister à la crise économique et le taux de chômage reste élevé. Plus de 15.000 frontaliers vont travailler en Suisse.