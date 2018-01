Le Nord – description

Le Nord comprend trois région historiques: le Pas-de-Calais, la Picardie e la Champagne-Ardenne.

Le Pas-de-Calais et la Picardie constituent ce que l’on appelle « le pays noir » à cause de la présence de mine de charbon. Cependant, depuis la fin du XX siècle, ces deux régions connaissent de graves difficultés en raison de la fermeture des mines et de la crise de la sidérurgie et du textile ; cependant certaines activités commerciales et industrielles restent toujours très importantes. Tourcoing et Roubaix sont les capitales mondiale du textile, surtout de la laine.. La cristallerie d’Arques occupe le premier rang mondial pour la verrerie de ménage.

Dans le secteur tertiaire, les entreprise qui font de la vente poar correspondance, représentent 75% du chiffre total des ventes nationales. Dans l’agriculture, ces région occupent le premier rang pour la culcure de la chicorée et de l’endive. On y cultive aussi le lin et le houblon.



Lille, la capitale du Nord-Pas-de-Calais, si situe au croisement des lignes TGV (train à grande vitesse) qui vont de la Grande Bretagne en Allemagne ert de Paris en Belgique. Le nouveau quartier d’affaires Euralille comprend aussi une gare ferroviaire internationale qui favorise les échanges avec les pays de l’Europe du nord. En 1994, près de Calais, on a ouvert un tunnel sous la Manche pour arriver en Grande Bretagne en 35 minutes. Il est accessible au voitures, aux poids-lourds et aux trains.La région Champagne-Ardenne comprend la forêt des Ardennes, au nord, et les plateaux crayeux de la Champagne, au sud. Au nord, les vieilles industries métallurgiques se trouvent en difficulté, alors que l’agriculture est très performante grâce à l’élevage des bœufs. Dans le sud, les céréales et surtout la vigne prédominent. Dans les vignobles, on plante des rosiers à l’extrémité de chaque rangée de vignes car celles-ci seront les premières à donner les signes d’éventuelles maladies avant qu’elles n’atteignent les vignes. La production du champagne est centrée sur Epernay, près de Châlon-sur-Marne. La méthode champenoise de la production du vin date du XVIIe siècle. En 1688, Dom Pérignon, un moine de l’abbaye bénédictine de Hautvillers près d’Epernay, met au point une fermentation du vin qui le rend mousseux.Reims, la capitale de la Champagne, possède une très belle cathédrale gothique qui reflète la richesse de la Champagne pendant le Moyen Ȃge. A partir de 1137, tous les rois de France ont été sacrés dans cette cathédrale.