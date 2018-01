Le Sud-Ouest: description

Le Sud-Ouest comprend le Midi-Pyrénées et l’Aquitaine.La capitale de la région Midi-Pyrénées est Toulouse, appelée «la Ville rose», à cause de ses bâtiments construits en brique es roses. Toulouse est traversée par la Garonne, le fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées espagnoles et qui se jette dans l’Atlantique à Bordeaux. La ville se développe rapidement, mais dans la région l’activité industrielle est plutôt réduite. En agriculture, on cultive la vigne, le tabac, les fruits et les légumes. Les industries principales de Toulouse sont l’aérospatiale et l’électronique. Ces industries de pointe internationales attirent des chercheurs d’un bon nombre de pays d’Europe. Le passé religieux de la région est turbulent. Au XIIe siècle, l’hérésie cathare se répand dans le Midi de la France, surtout dans la région d’Albi et de Toulouse. Les cathares c’étaient des chrétiens, mais ils avaient des idées religieuses non conformes à celles de l’Eglise catholique. En 1209, le pape Innocent III lance la croisade des albigeois. La guerre contre les hérétiques dure jusqu’en 1244.Les Pyrénées ont beaucoup à offrir aux randonneurs, aux skieurs et aux alpinistes. Dans ces montagnes sauvages, certains animaux, comme l’ours, l’isard (= chamois des Pyrénées) et le vautour, sont protégés par la loi.Le climat de la région Aquitaine, influencé par l’Océan Atlantique, connaît des hivers doux et des étés pluvieux. La capitale est Bordeaux, située sur l’estuaire de la Garonne, véritable bras de mer qui fait de la ville le septième port de France. Les grands bâtiments et les larges avenues du centre-.ville datent du XVIIIe siècle lorsque la ville était l’un des premiers port de France.L’Aquitaine est une région agricole. Ses cultures principales sont la vigne et le maïs. 39% des exportations régionales sont des produits agroalimentaires, surtout des vins de qualité (Bordeaux, Sauternes). Des usines fabriquent des boîtes de vitesse pour l’industrie automobile à Bordeaux. Dans le sud de la région, près des Pyrénées, l’industrie pétrolière exploite des gisements de gaz naturel (le gaz de Lacq). Dans le nord-.est et notamment dans le Périgord, on trouve la truffe noire, un champignon qui pousse sous terre dans les forêts de chênes et de châtaigniers. Les truffe est très recherchée car elle donne une saveur particulière aux plats. Elle coûte très cher parce qu’il est difficile de le trouver. On la cherche à l’aide de porcs et de chiens.La côte est bordée par les Landes, région d’immense forêts de pins.