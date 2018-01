La Bretagne – description

La Bretagne est la région française la plus à l’ouest de France et elle s’avance dans l’Océan Atlantique. Le point le plus à l’ouest est la Pointe du Raz, dans le département du Finistère, qui signifie « fin de la terre ». Ses côtes sont hautes et tombent à pic dans la mer (falaises) ; de temps en temps, elles présentent des petites plages sablonneuses qui attirent beaucoup de touristes. Les marées sont très hautes et elles peuvent atteindre plusieurs mètres.Le climat est modifié par la présence du courant du Golfe qui rend la température plus mitigée en hiver et, à cause de l’influence de l’Atlantique, en été elle est plutôt fraîche. La plus part des ville bretonnes sont des ports : Lorient et Brest sont les plus importants. Son arrière-pays a été longtemps pauvre, ce qui a obligés souvent les Bretons à émigrer et aller vivre dans d’autres régions française. Aujourd’hui l’agriculture est très performante et elle spécialisée dans la production des produits maraîchers et en particulier des artichauts.Dans le domaine industriel, la Bretagne a bénéficié de la centralisation. En effet à Rennes s’est installé une grande industrie automobile ainsi qu’un important centre informatique. Actuellement la ville est devenue le premier pôle de France pour les télécommunications et un centre important de recherche océanographique.Parmi les attraits touristiques, on peut citer le musée océanographique de Brest et les pardons qui sont des fêtes religieuses qui ont lieu en été. Pour assister à la messe du pardon, les femmes ont l’habitude de s’habiller en costume régional, complété par des coiffes bretonnes en dentelle. Ce qui attire le tourisme ce sont aussi les dolmens et les méhnirs, souvenirs des civilisation préhistoriques qui habitaient la région. Ils sont très nombreux à Carnac .En tant que gastronomie, il faut rappeler les crêpes bretonnes que l’on mange salé, avec du fromage râpé, du jambon, des légumes ou des fruits de mer, ou sucré, avec de la confiture ou du sucre.