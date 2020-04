Limoges - description

Limoges est la ville la plus importante du Limousin, une région historique du centre de la France. Elle est connue dans le monde entier pour la fabrication de la célèbre porcelaine qui représente plus de la moitié de la production française ; tous les articles produits, d’une très grande qualité, sont le résultat d’une tradition maintenue avec le plus grand soin.La décoration utilise plusieurs procédés. Le décor à la main requiert le talent d’habiles artistes, qu’on appelle les « peintres fleurs ». Ils peuvent exercer un motif original, reproduire des toiles célèbres ou bien dessiner avec une précision et une régularité surprenante des initiales sur tout le service. Il est aussi possible d’obtenir un bleu profond par la technique dite du « bleu de four » : on passe plusieurs couche de bleu de cobalt sur la pièce, en effectuant, à chaque fois, une cuisson. L’incrustation d’or ou d’argent consiste à déposer le métal précieux, à 22 carats pour l’or, dans un décor en creux. Par contre le décor par tampon et la décalcomanie sont deux autres procédés moins nobles et, donc, ayant moins de valeur. Tout décor est cuit dans un four avec une température à 800° C.Limoges est aussi connue, dès le Moyen Âge, pour la fabrication des émaux, rendue possible par la présence dans le sous-sol de la région d’oxydes métalliques. D’importantes collections historiques d’émaux enrichissent les musées du Limousin et surtout celui de l’ Évêché de Limoges.Le quartier le plus ancien de la ville, situé sur le puy St-Étienne est la « Cité », dominé par la cathédrale de St-Etienne, dont la construction s’est étalé sur six siècles, du XIII au XIX siècle.Le quartier du « Château » constitue le centre-ville, aux vieilles rues commerçantes très animées. Une ceinture de boulevards circulaire a pris la place des anciens remparts qui, autrefois, isolaient la ville de la périphérie.Dignes d’une visite sont les vestiges de l’abbaye de St-Martial qui se trouvent dans le quartier de l’actuelle place de la République. Au Moyen Âge, l’abbaye, affiliée à Cluny, suivait la règle bénédictine et elle fut un important foyer de pitié, d’art et du culture. Par la suite elle commença à décliner et pendant la Révolution ses bâtiments furent démolis. Tout autour du tombeau de St-Martial, apôtre du Limousin, s’élevèrent trois églises : la basilique du Sauveur, de St-Pierre et de St-Benoît.