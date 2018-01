La Côte d’Azur: description

La Côte d’Azur est la partie la plus vivante du Sud-Est. Elle va de la frontière italienne jusqu’à Marseille et elle comprend des villes à grande vocation touristique comme Nice, Cannes, Saint-Tropez et bien d’autres connues dans le monde entier. La Principauté de Monaco aussi fait partie de la Côte d’Azur.Le ciel et la mer toujours bleus et un climat particulièrement favorable pendant toute l’année attirent de nombreux touristes. D’ailleurs, la plus célèbre promenade niçoise, la Promenade des Anglais, dérive son nom de la présence anglaise, déjà très nombreuse au XIX siècle. Les manifestations ne manquent pas: le rally d’hiver de Monte-Carlo, le Festival du cinéma de Cannes, le rally automobile de Monte-Carlo au mois de mai, la fête du citron à Menton et le Carnaval de Nice sont les plus fréquenté; à cela s’ajoute la présence des hôtels de luxe (le Négresco à Nice ou le Carlton à Cannes, par exemple), des restaurants renommés, des Casinos (Monte-Carlo, Menton, Beaulieu-sur-mer, Nice, Cannes) et une vie mondaine très animée. A remarquer aussi un autre avantage: à deux heures environ de la côte, on arrive dans des stations de sports d’hiver des Alpes comme Isola 2000, Valberg ou Auron.On atteint facilement la région en avion (aéroport international de Nice- Côte d’Azur), en voiture (par l’autoroute A8 provenant d’Italie et reliant l’Espagne e le sillon rhôdanien en direction de Paris), en bateau (port de Nice ou de Monaco).L’économie se fonde principalement sur le tourisme balnéaire, sportif, nautique et du luxe. L’agriculture, répandue dans l’arrière pays, est spécialisé dans les produits maraîchers et frutiers ainsi que dans la culture de la vigne et des fleurs. Tout près de Nice, à Sophia Antipolis, il existe aussi un centre informatique, spécialisé dans la recherche scientifique et technologique d’un niveau européen.