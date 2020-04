Alsace : traditions

L’Alsace est l’une des régions française qui compte le plus grand nombre de sociétés d’histoire et de publications sur la vie locale. C’est ainsi qu’elle cherche à préserver ses particularismes, ses symboles et ses traditions.Parmi les symboles, le plus significatif sont les cigognes. Considérées depuis des siècles comme gage de prospérité et de bonheur pour les maisons sur lesquelles elles revenaient bâtir leur nid à chaque printemps, les cigognes font partie de l’identité alsacienne.Voilà pourquoi leur déclin, à partir des années 1960 a provoqué un véritable désarroi. On na accusé la chasse, la pollution, l’assèchement des zones humides ; c’est pourquoi, on a commencé à prendre des mesures pour leur réimplantation et maintenant l’objectif a été atteint. À ce propos, il faut citer le village d’ Hunawhir, appelé aussi « village des cigognes » ; ici, plus de100 cigognes font le nid à l’état libre e vivent dans un espace géré par le Centre de Réintroduction de Cigognes. Au printemps, le mâle revient au nid en premier et il commence aussitôt a le rafistoler avec des branches et des sarments de vignes, consolidés avec de la terre. La construction qu’il en résulte est impressionnante ; elle mesure de 1,50 à 2 mètres de diamètre sur une hauteur qui peut atteindre 60 centimètres.Le sapin de Noël aussi ait partie des traditions alsaciennes. ; déjà au XVII siècle, on trouve des traces du sapin des Vosges décoré en arbre de Noël et pour la Saint-Nicolas, c’est-à-dire le 6 décembre on offrait des jouets et des friandises aux enfants. Cette dernière tradition est restée car pour la Noël on offre des pains d’épice de toutes les formes et de toutes les couleurs, qui souvent, ont la forme de Saint Nicolas, considéré le patron des écoliers.D’autres traditions liées à la Noël sont les marchés de Noël, surtout celui de Colmar et celui de Strasbourg : le choix des décorations et des accessoires que proposent les étalages au scintillement féerique est presque infini. On y trouve aussi tout l’artisanat local, les grands produits du terroir, les jouets et les gâteaux traditionnels.À signaler l’Ecomusée d’Alsace à Mulhouse où, a travers un village de l’époque, on peut se rendre comte de la vie traditionnelle, en visitant l’intérieur des maisons et en assistant à toutes les activités d’autrefois typiques de la région.