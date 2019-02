Débarquement en Normandie - Lieux du souvenir

Débarquement en Normandie: les lieux du souvenir

Le 6 juin 1944, les troupe alliées débarquèrent sur les plages normandes dans le but de battre définitivement les Allemands. Les sites, parfois amenagés, parfois restés intacts, portent encore la trace de cette terrible bataille qui permit à l’Europe de retrouver sa liberté. De Cherbourg à Caen il y a toute une série d’endroits et de plages qui rappellent le débarquement et le sacrifice de tant de jeunes hommes, soit d’un côté que de l’autre: Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach, Colleville-sur-mer, Sainte-Mère-Eglise, Poite du Hoc et tant d’autres. Du point de vue chronologique, dans l’opération du 6 juin 1944, on peut distinguer 3 phases : les débarquements par air (qui intéresse les plages de Utah à l’ouest et de Sword à l’est), les bombardements aériens et navals sur le Mur de l’Atlantique et le débarquement par la mer sur les 5 plages (Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword) et la Pointe du Hoc.La plage d’Utah Beach est restée longtemps une longue ligne de sable d’où toute habitation était interdite ce qui permit à l’armée américaine d’y débarquer plus de 46.000 hommes e 8.000 véhicules. En retrait par rapport à la plage, on a le village de Sainte-Mère-Eglise, connu pour son église-piège où restèrent accrochés des parachutistes américains. En souvenir, l’épisode est rappelé par la présence un mannequin toujours accroché au clocher par la toile de son parachute.De l’autre côté de la Baie de Veys, qui aujourd’hui est une réserve ornitologique, se trouve la Pointe du Hoc. Le terrain a gardé l’aspet lunaire qui lui ont donné les trous formés par les obus et que l’on n’a pas renfermés.En continuant, on arrive a Ohama Beach, une sorte de rempart auquel les vagues d’assaut américaines se sont confrontées avec les Allemands. 40 mètres plus haut, sur le plateau dominant la mer, reposent plus de 9.000 américains tombés pendant la bataille: c’est le cimetière américain de Colleville-sur mer.A quelques kilomètres on arrive à Arromanches. Ici, en une dizaine de jours, on construisit un port artificiel, capable de faire débarquer 2 millions d’hommes, 500.000 véhicules et 3 millions de tonnes d’approvisionnement. Le musée du Débarquement montre comment cette construction géante préfabriquée devint capable d’assurer un transit de 6 000 tonnes par jour, comparablea celui du Havre d’avant-guerre.La visite aux lieux du Jour J doit obligatoirement se conclure avec la visite au mémorial de Caen dont le but est celui de montrer à quel point peuvent arriver les ravages des conflits.