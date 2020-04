Clermont-Ferrand - description

Clermont-Ferrand est la capitale de l’Auvergne par ses traditions et par son développement industriel, notamment parce la ville est le siège de l’industrie Michelin. Avec ses 2145.000 habitant environ, c’est le chef-lieu du département du Puy-de-Dôme. La ville est constituée par l’union de Clermont, ancien évêché et Montferrand, chef lieu d’un comté.Le centre de la ville est constitué par une légère colline, atteignant 401 mètres d’altitude contre les 358 mètres de la gare, reste d’un ancien cône volcanique. Les vielles maison de lave noire de la ville sont bien serrées entre elles e l’ensemble est dominé par la cathédrale e ses deux hautes flèches. Au-delà, s’étend la ville moderne aux couleurs plus gaies. L’histoire de la ville est très ancienne. Probablement, Clermont correspond à l’oppidum de Georgovie, où Jules César connut un échec devant l’armée gauloise de Vercingétorix. Cependant, ce revers ne fut pas décisif et il n’empêcha par la conquête de la Gaule.Au point de vue économique, l’industrie du caoutchouc, liée à la fabrication des pneus Michelin prédomine, suivie de la métallurgie et de la transformation des métaux. Parallèlement, est très développée l’industrie pharmaceutique telle que Théa Pharmaceuticals. L’industrie agro-alimentaire aussi a une certaine importance.Les attraits touristiques ne manquent pas. Le vieux Clermont se distingue grâce à la Basilique de Notre-Dame-du-Port qui date, en majeure partie des XI et XII siècle, alors que le narthex appartient à un édifice antérieur au style roman. Il se distingue aussi grâce à la Cathédrale de Notre-Dame-de-l’Assomption. Il s’agit d’une belle église gothique qui s’inspire des cathédrales du Nord de la France. Son aspect extérieur est plutôt sombre car pour la construire on a utilisé la lave de Volvic. D’autre part, c’est la seule grande cathédrale bâtie avec ce matériau.Le vieux Montferrand se caractérise par les nombreux hôtels particuliers (il y en 80 environ) de l’époque, qui depuis quelques années ont retrouvé leurs façades ornées de têtes sculptées, avec leurs balustrades, leurs tourelles d’escalier et leurs arcades de lave.