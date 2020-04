Perpignan - Description

Perpignan est située dans le Languedoc (Sud-Ouest de la France), pas loin de la frontière espagnole, côté Méditerranée. Avec ses 120.000 habitants environ, c’est le chef-lieu du département des Pyrénées orientale. Autrefois, après Barcelone, c’était la deuxième ville catalane et au XIIIème siècle lorsque la frontière espagnole ne partageait pas en deux la région c’était la capitale du royaume de Mallorca.A l’époque elle tirait un grand bénéfice du grand courant d’affaires que les croisades ont engendré entre le Midi de la France, les côtes de l’Afrique du Nord et l’Orient. En 1276, dans la mouvance du royaume de Majorque, elle devient capitale du Roussillon. Elle devient définitivement française en 1659, par le traité des Pyrénées signé entre Louis XIV et le roi d’Espagne.Aujourd’hui Perpignan est une ville très vivante et commerçante qui doit son expansion à l’exportation des fruits, des primeurs et des vin qui soit produit soit e laine soit sur les coteaux. En effet, le climat de la région est particulièrement favorable à la culture de la vigne : tempérée en hiver et très chaud et sec en été.Ses monuments sont chargés d’histoire et souvent ils rappellent la civilisation espagnole. C’est le cas du Palais des rois de Majorque, élevé sur une colline, à l’intérieur de la cité construite par Vauban, ou de la cathédrale Saint-Jean, remontant aux XIV e XV siècles. En tant que folklore, il faut rappeler les fêtes de Noël qui font parti de la tradition catalane et qui trouvent à Perpignan un grand développement. Les crèches de Noël, qu’ on appelle « pessebres », sont installées dans plusieurs quartiers de la ville. Dans les rues, diverse animations, appelées « les madais »sont organisées dont les traditionnel chants de Noël en catalan. Un marché de Noël est également proposé sur la place Gambetta. Enfin, les enfants ne manquent pas de faire le « Caga Tio », c’est-à-dire une tradition catalane qui consiste à frapper avec un bâton une bûche, tout en chantant. Durant une pause et en ayant soin de ne pas se faire voir, les parents placent sous la bûche des gourmandises, des fruits ou des cadeaux. on dit alors que la bûche « a cagat » ces présents.