Le Centre – description

Traditionnellement, le Centre comprend l’Auvergne, le Poitou, les Charentes et le Limousin. La partie centrale est occupée par le Massif Central qui s’étend sur un sixième de l’ensemble du territoire de la France métropolitaine. Au cœur du Massif Central, se trouvent les régions montagneuses de l’Auvergne et du Limousin. Au point de vue géologique, ce sont des montagnes d’origine ancienne, pas très hautes et riches en volcans éteints qui dominent les hauts du Mont-Doré.C’est en Auvergne que les Gaulois, commandés par leur chef, Vercingétorix, résistent longtemps aux Romains en 52 a.C. L’industrie agroalimentaire de l’Auvergne se base sur la viande, le fromage et l’eau minérale des sources thermales qui sont nombreuses dans la région. La population de la région est concentrée dans le nord où beaucoup de personnes travaillent dans les usines de pneu Michelin de Clermont-Ferrand, la capitale de l’Auvergne.Le Limousin s’étend à l’ouest de l’Auvergne. C’est un pays agricole, spécialisée dans l’élevage des bœufs et des moutons. L’industrie se concentre à l’ouest, autour de Limoges, la ville la plus importante, et de Brive. La porcelaine de Limoges dont la relative production industrielle remonte à 1768, est connue dans le monde entier pour sa beauté, sa finesse et ses décorations.Au nord de l’Auvergne s’étend une région que l’on appelle tout simplement Centre qui est divisée en deux par la grande courbe dessinée par la Loire qui traverse Orléans, la capitale régional, et Tours. Les efforts pour décentraliser l’industrie, on favorisé le nord de la région du Centre, notamment autour des villes de Chartres et d’Orléans. Le centre est aussi le premier producteur de blé de l’Union Européenne. (plaine de Beauce qui s’étend autour de ChartresAutour de la ville de Tours , s’étend la Touraine, dans le Val de Loire.Ici, le climat doux et ensoleillé qui fait de la région le « jardin de France », comme on dit, facilite les cultures spécialisées : la vigne, les légumes, les fruits et les fleurs. La moitié de la production française de champignons blancs est cultivée dans les caves le long du fleuve. Le val de Loire est connue pour sa charcuterie, le poisson et le vin, surtout le vin blanc. Depuis le Moyen Age et surtout pendant la Renaissance les rois de France ont toujours chois cette région pour y bâtir des châteaux : on en compte 120.A l’ouest du Centre et du Limousin trouve le Poitou-Charentes, dont la capitale est Poitiers, une ville de presque 90.000 habitants. La côte sablonneuse est une destination touristique qui accueille beaucoup de visiteurs. Le port principal est la Rochelle, un port de pêche et de plaisance. La région est aussi connue pour le cognac qui est produit autour de la ville qui porte ce nom. Sur le plan industriel, les industries traditionnelles come les chantiers et les usines de chaussures connaissent des difficultés. Près de Poitiers, le Futuroscope est un parc d’attractions consacré à l’image. La plus récente technologie est utilisée pour créer de nouvelles façons de voir les films.