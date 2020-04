La Bretagne: traditions et folklore

Les pardons

La grande troménie

La fête de saint Yves

Langue bretonne

Comme la plupart des régions française, la Bretagne aussi a conservé ses traditions séculaires qui concernent l’habillement, la religion, la langue ou l’activité artistique. Elles résistent très bien à l’invasion du modernisme.Costumes et coiffesLa Bretagne possède des costumes d’une très grande variété et richesse qui, transmis de génération en génération, autrefois étaient utilisés à l’occasion des grandes fêtes, pour témoigner l’aisance de la famille.Aujourd’hui, ils sortent des armoires seulement à l’occasion de certaines manifestations folkloriques. Ils sont en satin, en velours, garnis de dentelles, brochés ou brodés. La grande originalité du costume féminin est la coiffe, souvent aussi curieuses qu’imposantes. Les plus attrayantes sont celles de Pont-AvenCe sont des manifestations religieuses qui ont lieu dans des églises ou chapelles consacrées par une tradition millénaire. Les fidèles y participent pour demander pardon de leur fautes, exécuter un vœu ou demander des grâces. On porte en procession des bannières, des reliques, des croix et des statues. En général, les pardons se terminent par une fête paysanne animée par des danses et des musiques traditionnelles. Le plus fameux pardon est celui de sainte Anne, patronne de la BretagneC’est un pèlerinage qui se déroule tous les six ans à Locronan qui trouve ses origines dans un sanctuaire druidique. IL paraît que ce parcours, long de 12 kilomètres, avec 12stations et créé au XII siècle puisse ouvrir les portes du paradis à ceux qui effectuent réellement les stations où l’on écoute la parole de Dieu. Dans l’ensemble, ce n’est pas une fête folklorique, mais un véritable pèlerinage à marche lente qui se déroule dans un esprit de dévotion religieuse.Saint Yves est le patron des avocats e des gens de lois ; son culte est très étendu dans l’Europe entière et il va jusqu’en Amérique. Toutes les années des délégations d’avocat étrangers se joignent à la foule des pèlerins qui, à Tréguier, assistent au « pardon des pauvres », car il est considéré comme l’avocat des pauvres. Fils d’un gentilhomme, il était magistrat et avocat ; il acquit une grande popularité par son esprit de justice et de conciliation , par la rapidité de ses jugements et la concision de ses plaidoiries.Les Bretons sont très attachés à leur langue, qui est très proche de l’irlandais. Appartenant au groupe des langues celtiques, le breton actuel se décompose en quatre dialectes principaux. A l’origine, c’était la langue des Brittons, une peuplade chassée de la Grande Bretagne actuelle, à la suite de l’invasion anglo-saxonne. Dès lors, le breton rivalisa avec le français, dérivé du bas latin C’est le rattachement à la France du XV siècle que la situation évolua en faveur du français.