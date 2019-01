La Normandie

Paysage

Histoire

Gastronomie

Dessert

Boissons

Rouen

Mont-Saint-Michel

La Normandie est situèe au Nord de la France entre la Bretagne e la Picardie.Comprends: le Haute-Normandie et la Basse-Normandie.Ils est divisèe en cinq département:Eure, Seine ,Calvatos, Manche et l’Orne.La Normandie a une langue régionale, encore très utilisée.Au Nord il y a la côte fleurie, avec ses plages composèe avec des roches et sable blanche.L’intérieur est caracterisè par ses vertes prairies, champs de pommiers , bocages et forêts.le climat de la Normandie est un climat de type océanique et tempéré.Avec un hiver relativement froids et un étés frais et humides.Cette région a été fondée par la tribu belge: Gaulois. Au VIII siècle elle fut envahie par les Vikings.Le moyen-age laisse sont empreinte dans plusieur villes comme Falaise, ancienne citè médiévale, et le Mont-Saint-Michel.La mer normande abonde en poissons plats, lisettes, crustacés, quantité de coquillages, dont les huîtres du Cotentin, les moules, les coquilles Saint-Jacques et les pétoncles.Le fromage plus renomè sont le Camembert, le livarot.C'est un fromage artisanal, guère gras, mais corsé...le demi-sel et même le petit-suisse, fromage enrichi de crème offert à la postérité par une fermière des environs de Gournay.Tarte au sucre (pommes et pâte sablée)la fallue (une brioche aux œufs et à la crème fraîche)les tartes normandes (pommes, creme fraiche, Calvados)Le calvados (un cidre distillé).Le cidre de Normandie (est une boisson alcoolisée obtenue avec la fermentation du jus de pomme).Capitale de la Haute-Normandie et du dèpartement de Seine –Maritime.Appèlèe “la ville aux cent clochers” par ce que il y a beaucouq des eglise dont:la Catedrale de Notre Damel’abbatiale de Saint-Ouenl’eglise Saint-Macloule Palais de JusticeIl est une île relièe à la terre ferme.Le Mont consacrè à Saint-Michel en 708.L’abbaye offre un panorama complet de l’architecture médiévale au XI au XVI siècle.Cette abbaye concentre tout les style du Moyen-Age.Ce village a depuis toujours une vocation commerciale. Inscrit au”Patrimoine Mondial” par l’Unesco en 1979.