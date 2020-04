Le Jura - économie

L’économie du Jura se base sur des activités traditionnelles et sur des activités oriente vers les hautes technologiesLa vocation naturelle de la région est sans doute l’élevage des bovins dont la conséquence directe est l’industrie laitière qui constitue une part capitale de l’économie régionale. Dans le Haut-Doubs, un département du Jura, à Besançon, toutes les années a lieu un concours qui permet d’observer les meilleures vaches laitières (Foire comtoise)La production du lait s’est perfectionnée par une meilleure sélection des bêtes, par la rationalisation des méthodes de travail, par la modernisation de l’outillage e par l’organisation de la profession de fabriquant de fromage.En effet, celle-ci est passée de la coopération entre famille à l’association puis à l’entreprise. Une des plus grande ressources de la région est la fabrication du fromage « comté ». À la base de la fabrication il y a la coopérative (appelée « fruitière), formée par les producteurs de lait d’un ou de plusieurs villages. De nos jours, les fruitières s’assemblent en de puissants groupes coopératifs, tandis que se développent les sociétés privées d’affinage et de distribution. Poligny est le siège d’une École nationale d’industrie laitière et des biotechonologies.Le comté bénéficie d’une Appelation d’Origine Contrôlée et il est très réputé. Dans la région on fabrique d’autres fromages tels que le morbier, le vacherin ou les fromages fondus.Une autre ressource économique importante est constituée par le bois., soit à usage domestique que pour alimenter les nombreuses industries. Le Jura est une région riche en forêts qui fournissent les bois de résonance (= épicéa) très apprécié par les fabricants d’instruments de musique, du hêtre, du sapin, du buis.Mais l’activité artisanale la plus réputée est l’horlogerie qui remonte au XVI siècle qui, toutefois, a subi une forte crise à cause de l’introduction des montre à quartz. Le problème a trouvé une solution en s’orientant vers les articles de précision et la sous-traitance ainsi que vers les article extra luxe.La métallurgie est présente avec l’usine automobile Peugeot de Sochaux-Montbéliard et avec les ateliers de construction des trains à grande vitesse (T.G.V.), ce qui constitue un prestigieuix héritage de la tradition métallurgique de la Franche-Comté.Mais le Jura est aussi projeté vers le futur, grâce aux microtechniques, qui associent la mécanique de précision à la micro-électronique, et à l’électronique. A cela s’est ajoutée la modernisation du réseau routier e ouverture des lignes T.G.V. qui unissent l’Allemagne à la Catalogne en passant par la région du Jura e qui ont fait de Besançon une ville à vocation européenne.