Tavola periodica di Mendeleev e Moseley

Il primo a proporre una tavola periodica degli elementi ovvero uno schema che permettesse di ordinare gli elementi chimici rispetto al loro numero atomico fu il chimico russoLa legge periodica proposta da Mendeleev sulla quale si basa il primo modello di tavola periodica, ordina gli elementi secondo valori crescenti dio anche peso atomico.Lo stesso Mendeleev si rese conto di alcunetra la legge da lui enunciata e le proprietà di specifiche coppie di elementi che per questo motivo dispose in ordine invertito rispetto il criterio di massa atomica crescente come per esempio le coppieNel 1914, alla morte di Mendeleev, il fisico ingleseenunciò la legge periodica attualmente in vigore che fugava le incongruenze di quella precedente secondo la quale le proprietà fisiche e chimiche degli elementi variano periodicamente il crescere delHenry Moseley scoprì che gli elementi andavano ordinati secondo il numero dei protoni non in base a quello dei neutroni, soggetto a variazioni in base alla presenza degliCon la definizione disi intendono atomi della stessa specie chimica ma di diversadove il numero dei neutroni è diverso da atomo ad atomo. L'idrogeno per esempio ha tre isotopi il deuterio, il trizio e il prozio.