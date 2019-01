Soluzioni

Soluzioni solide

Soluzioni e forze intermolecolari

Doppia polarità e solubilità

Una soluzione è una dispersione omogenea di due o più specie chimiche una nell’altra in proporzioni variabili, ma entro un campo finito di valori.Solvente: componente che si trova nello stesso stato di aggregazione della soluzione oppure il componente in quantità maggiore (se solvente e soluto sono nello stesso stato di aggregazione).Il Rubino è una soluzione solida di ossido di cromo in Corindone(Al2O3)• La varietà detta “sangue di piccione” è una delle gemme colorate più preziose. Lo zaffiro invece (meno pregiato), deve la sua colorazione blu al Ferro e al Titanio che hanno sostituito alcuni atomi di Alluminio.Sostanze caratterizzate da simili forze intermolecolari sono solubili l’una nell’altra. “Il simile scioglie il simile” Quando si forma una soluzione, le attrazioni soluto-soluto e solvente-solvente vengono sostituite dalle attrazioni soluto-solvente. Questo avviene solo se le forze esistenti all’interno del soluto e del solvente sono simili a quelle che le sostituiscono.Gli alcoli sono composti organici con una doppia polarità. – La formula generale un alcol è CH3(CH2)nOH.• Il gruppo –OH di un alcol è polare.– Interagisce con l’acqua mediante legami H– Interagisce con l’esano mediante deboli forze dipolo-dipolo indotto.• La parte idrocarburica è apolare.– Interagisce con l’acqua mediante deboli forze dipolo-dipolo indotto– Interagisce con l’esano mediante forze di dispersione.