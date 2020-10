Forze intermolecolari (3)

Forze intermolecolari

interazioni dipolo-dipolo, ossia interazioni tra molecole uguali o diverse presentanti un dipolo conclamato, ossia parziale carica positiva e negativa. Un esempio di interazione di questo tipo è quindi il legame tra due chetoni o tra due molecole d’acqua, che viene indicato da una linea tratteggiata. In questo caso le molecole si orientano per far interagire le cariche opposte:legame/ponte idrogeno, una particolare tipologia di interazione dipolo-dipolo di estrema importanza da un punto di vista biologico.