I sali ternari e la nomenclatura

Sali ternari

Si ottengono dalla reazione di un ossiacido con una base. Nella formula chimica del sale ternario, il simbolo del metallo precede quello del residua acido.La nomenclatura chimica è regolamentata dalla IUPAC,un'associazione internazionale che periodicamente si riunisce per aggiornare le regole della "sintassi chimica" alla luce delle nuove conoscenze.Nomenclatura: Radice del nome della parte anionica + ato (se il nome dell’acido corrispondente termina in ico) + di + nome del metallo.Sali binari: sono composti costituiti da un metallo da un non metallo.Nomenclatura: se il metallo presenta un solo numero di ossidazione il composto prenderà il nome dal non metallo terminante in uro seguito dal nome del metallo. NACL = cloruro di sodioSe il metallo presenta due numeri di ox si possono ottenere due Sali binari diversi. Nel composto a numero di ossidane massima il metallo prenderà il suffisso ico, in quello do ox minore prenderà il suffisso di oso.Ossidi: la denominazione ossido di è seguita dal nome del metallo o del non metallo utilizzando anche opportuni prefissi che possono precedere sia il termine ossido, sia il nome del metallo/non metallo.I prefissi dei nomi iupac corrispondono ai numeri che compaiono nelle formule.Idrossidi: valgono le stesse regole degli ossidi, la denominazione idrossidi di è seguita dal nome del metallo.