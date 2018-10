Reazioni endoergoniche ed esoergoniche

Le reazioni endoergoniche sono reazioni in cui il contenuto di energia dei prodotti èrispetto a quello dei reagenti e si è avuto dunque un. Le reazioni endoergoniche sono reazioni che necessitano di unper avvenire, il contenuto di energia libera del sistema aumenta. Un esempio di reazione endoergonica è la,processo chimico a cui ricorrono le piante verdi e altri organismi per produrre carboidrati necessari al loro sostentamento.Le reazioni esoergoniche sono reazioni in cui il contenuto di energia dei prodotti èrispetto a quello dei reagenti e si è avuta dunque unaverso l'esterno. Un esempio di reazione esoergonica è la. L'ossigeno è l'elemento che in forma molecolare o legato in composti si rivela indispensabile affinché avvenga la combustione. Esistono reazioni di combustione immediate come un foglio di carta che viene bruciato nel fuoco e altre più lente come l'ossidazione del ferro che si trasforma in ruggine.Una reazione di combustione generalmente è una reazione di sintesi ovvero di unione. In particolare la combustione è una reazione diin quanto la riduzione di un composto corrisponde l'accrescimento di un altro.