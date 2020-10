Legge delle pressioni parziali di Dalton e pressione di vapore

Miscele gassose e legge delle pressioni parziali di Dalton

La pressione totale di una miscela di gas è la somma delle pressioni parziali dei suoi componenti. Nei nostri polmoni quindi P=Paria secca+Pvapore acqueo. Pressione di vapore In un recipiente chiuso l’acqua vaporizza fino a quando la sua pressione non raggiunge il valore della pressione di vapore, si raggiunge ora una condizione di equilibrio dinamico.La pressione di vapore dell’acqua varia con la temperatura, in particolare aumenta all’aumentare della temperatura. Quando un gas contiene tutto il vapore acqueo che può si dice che è saturo di vapore acqueo.Bisogna poi tenere presente che una singola molecola di gas subisce parecchi miliardi di variazioni della velocità a ogni secondo. La frazione delle molecole di gas che si muovono con una data velocità a un dato istante si chiama distribuzione delle velocità molecolari: le molecole pesanti presentano una velocità media bassa e non si discostano molto da tale valore, al contrario le molecole leggere presentano una velocità media molto alta, ma le loro velocità istantanee possono discostarsi di molto dal valore medio, vi è quindi una grande variabilità. Lo stesso fenomeno si registra all’aumentare della temperatura.Ad essere gassosi a temperatura ambiente sono ad esempio i gas nobili, l’ossigeno, l’azoto, l’idrogeno e l’anidride carbonica.