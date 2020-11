Legge delle proporzionalità definite

Legge delle proporzioni definite

Definizione

La legge delle proporzioni definite o legge di Proust stabilisce che quando due elementi formano un composto reagiscono secondo un rapporto di massa ben definito e costante

Spiegazione

Luis Prost analizzò composti ottenuti per sintesi dagli elementi e capì che in ogni composto il rapporto tra le masse degli elementi è costante. Le reazioni di analisi consentono di studiare la composizione dei composti e la quantità di ciascun elemento che lo compone.

Esempio

Reazione tra 1 grammo di ferro e 0,57 grammi di zolfo (i reagenti devono avere lo stesso numero di atomi). In questa reazione i reagenti vengono completamente consumati e si trasformano in un prodotto (in questo caso solfuro di ferro) con rapporto 1:0,57.

Questa proporzione, affinché avvenga la reazione tra i reagenti deve essere rispettata quindi se abbiamo 50 grammi di ferro, saranno necessari 28,5 grammi di Zolfo (1*50; 0,57*50)

Se si usano quantità diverse, non proporzionali a queste misure, la quantità di reagente in eccesso non si combina