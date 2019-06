Chimica inorganica

- numeri quantici;- formule chimiche:- valenza;- numero di ossidazione (n.o. / N.O.);- regole per l'attribuzione dei numeri di ossidazione:- alcuni numeri di ossidazione noti: Idrogeno (H) ha sempre n.o. +1 tranne negli idruri che ha n.o. -1; Ossigeno (O) ha sempre n.o. -2 tranne nei perossidi -1 e nei superossidi -1/2- suddivisione generale dei composti;- Ossidi:- cenni teorici;- nomenclatura degli ossidi;- Perossidi;- Superossidi;- Idrossidi:- cenni teorici;- nomenclatura degli idrossidi;- Ossoacidi:- cenni teorici;- nomenclatura degli ossoacidi;- Idracidi:- cenni teorici;- nomenclatura degli idracidi;- Sali binari:cenni teorici;- nomenclatura dei sali binari;- Sali ternari:- cenni teorici;- nomenclatura dei sali ternari;- Sali basici: un sale si dice basico se la sua molecola contiene uno o più gruppi ossidrile OH;- Sali acidi: un sale si dice acido se la sua molecola contiene uno o più atomi di idrogeno H;- Sali idrati: sono sali che cristallizzando inglobano nella loro struttura cristallina delle molecole di acqua H2O;- Idruri: composti binari in cui l'idrogeno (H) si lega ad un elemento meno elettronegativo.