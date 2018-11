Acido o Basico - Esperimento

Acido Basico o Neutro?

Scopo dell’esperimento

Procedimento

Classificazione delle soluzioni a seconda della acidità, neutralità o basicitàMateriali e metodi1. 15ml di Succo di limone2. 15ml di Aceto per cucina3. 15ml di decalcificante4. 15ml di ammoniaca5. 15ml di acqua6. Una scatola di bicarbonato di sodio (per simulare la polvere di marmo)7. 5 cilindri graduatiSono stati posizionati in ogni cilindro graduato un liquido fino a 15 ml e sono stati posizionati i cilindri in posizione ordinata davanti alla classe.• Sono stati aggiunti un cucchiaino di bicarbonato di sodio nel primo cilindro, quello che contiene il limone: abbiamo osservato che la schiuma si è formata e è traboccata dal cilindro, dimostrando quindi l’effetto di un acido.• Abbiamo fatto lo stesso procedimento con l’aceto: abbiamo notato addirittura una schiuma maggiore di quella del limone, dimostrando acidità• Abbiamo inserito il bicarbonato nel terzo cilindro, quello con il decalcificante: abbiamo notato che la schiuma non ha superato i 20 ml, dando caratteristiche di acidità ma non forte come quella del limone o dell’aceto• Stesso procedimento anche per l’ammoniaca: in questo caso non abbiamo notato nessuna schiuma, ipotizziamo che sia o base o neutro• Infine abbiamo messo il bicarbonato nell’acqua: neanche qui abbiamo notato schiumaSapevamo che il limone, l’aceto e il disgorgante sono acidi ma non sapevamo la precisa definizione dell’ammoniaca né dell’acqua, perciò abbiamo svolto un altro esperimento.

Abbiamo messo in un baker il succo di limone e il bicarbonato, ma pochissimi secondi dopo abbiamo aggiunto l’ammoniaca: abbiamo notatol’assenza di schiuma, concludendo che l’ammoniaca è una base.

Abbiamo poi messo l’aceto con bicarbonato e acqua, l’effetto ha continuato il suo corso: abbiamo concluso che l’acqua ha PH 7, ovvero l’acqua è neutra.

Conclusione

L’aceto, il limone e il decalcificante sono acidi; l’acqua è neutra e l’ammoniaca è base.

L’aceto, il limone e il decalcificante sono acidi; l’acqua è neutra e l’ammoniaca è base. Più semplicemente un miscuglio è detto omogeneo se cede ioni H+, se invece è base attrae ioni H+ Una definizione poco scientifica ma veritiera è che qualunque soluzioni che corrode il marmo è detta acida, una soluzione che neutralizza l’effetto dell’acido è detta base e una soluzione che non presenta queste caratteristiche è detta Neutra.