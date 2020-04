Indicatori acido-base

Materiali:キ Portaprovette;キ 14 provette divise in 2 file da 7;キ 1 provetta per contenere l'estratto di rose rosse;キ Pipetta;キ Pennarello;キ 7 becher (100ml).Strumenti:キ Vortex (il suo utilizzo è facoltativo, ma può essere utile per mescolare gli indicatori con le soluzioni tampone);キ 7 burette.Sostanze:キ Indicatore universale;キ 7 soluzioni tampone;キ Estratto di rose rosse.Procedimento:Dividere le 14 provette in due file da 7, è bene numerarle attraverso il pennarello prima di disporle nel portaprovette. Inserire in ognuna delle 2 “provette 1” 3mL della prima soluzione tampone, in ognuna delle 2 “provette 2” 3mL della seconda soluzione tampone, in ognuna delle 2 “provette 3” 3mL della terza soluzione tampone, in ognuna delle 2 “provette 4” 3mL della quarta soluzione tampone, in ognuna delle 2 “provette 5” 3mL della quinta soluzione tampone, in ognuna delle 2 “provette 6” 3mL della sesta soluzione tampone, in ognuna delle 2 “provette 7” 3mL della settima soluzione tampone. Annotare il pH di ogni soluzione tampone. Aggiungere nella prima serie di provette 4 gocce di indicatore universale e nella seconda 7 gocce di estratto di rose rosse.Risultati:Di seguito verranno riportati i pH delle varie soluzione tampone:pH(1)=2,00; pH(2)=4,01; pH(3)=6,00; pH(4)=7,00; pH(5)=8,00; pH(6)=10,00; pH(7)=12,00.Di seguito verranno riportati i colori delle varie soluzioni tampone, con i rispettivi pH, a seguito dell'aggiunta dell'indicatore universale e di estratto di rose rosse:Soluzione tampone pH Indicatore universale Estratto di rose rosse1 2 Rosso scarlatto Rosa forte2 4,01 Rosso carminio Rosa debole3 6 Arancione Bianco rosato4 7 Verde oliva Trasparente5 8 Verde petrolio Bianco giallastro6 10 Blu Giallino7 12 Blu notte, intenso GialloDopo aver fatto queste prove, è stato aggiunto ulteriore estratto di rose rosse. I colori che hanno assunto le varie soluzioni tampone sono i seguenti:1=rosa shocking; 2=rosa debole; 3=rosa pastello; 4=trasparente; 5=rossa tendente al giallo; 6=giallino; 7=verde-giallo.Conclusioni:Gli indicatori acido-base, o indicatori di pH, sono sostanze organiche che hanno la proprietà di assumere colori diversi al di sotto o/e al di sopra di un determinato valore del pH della soluzione in cui sono disciolti in quantità piccolissime. Tale fenomeno è dovuto alla loro proprietà di acido o base debole, la cui forma coniugata è di diverso colore. Ne è un esempio l'estratto di rose rosse. Un indicatore universale è invece un indicatore cromatico del pH, costituito da una miscela di più sostanze che poste in ambiente acquoso variano la propria colorazione in relazione al pH della soluzione. Essendo costituito da varie sostanze sensibili al pH, generalmente il rosso metile, la fenoftaleina e il blu di bromotimolo, permettono di coprire un maggiore range di valori nella scala del pH, rispetto ai singoli indicatori acido-base. Lo si può evincere dalle prove fatte con l'indicatore universale, dalle quali è emerso che se la soluzione tampone, a seguito dell'aggiunte all'indicatore, diventa rossa vi è un pH fortemente acido, se diventa arancione debolmente acido, verde oliva neutro, verde più intenso leggermente basico e se diventa blu fortemente basico.