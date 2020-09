Nicchia ecologica

Nicchia Ecologica

Nicchia fondamentale

Nicchia realizzata

Il primo a parlare difu Charles Elton, esso diceva che: la nicchia ecologica comprende tutte le relazioni di un dato organismo con l’ambiente in cui vive.Possiamo distinguere due tipi di nicchia:1.: rappresenta il ruolo che una specie potrebbe svolgere in condizioni ideali in un ambiente privo di ostacoli ed interferenze derivanti da altre specie;2.: rappresenta il ruolo effettivamente svolto da una specie all'interno di un habitat dove sono presenti degli ostacoli.La nicchia gode del principio di esclusività: cioè due popolazioni aventi corrispondenti nicchie ecologiche non possono coesistere a lungo senza una progressiva differenziazione della nicchia.In natura è difficile una completa distinzione della nicchia, quindi ne consegue una parziale sovrapposizione. L’unica alternativa a questa sovrapposizione è la “ripartizione delle risorse”, in cui una delle due specie modifica la propria fisiologia per ridurre la competizione e ciò permette la convivenza anche di più specie in uno stesso habitat.Succede spesso che i caratteri di specie affini tendano a sovrapporsi in condizioni di allopatria, ovvero quando le specie sono geograficamente separate; mentre tendano a divergere in condizione di simpatria, ovvero quando le due specie sono geograficamente vicine. Questo fenomeno viene chiamato “spostamento dei caratteri”.