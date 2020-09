Concetto di Ambiente e Territorio

Concetti di ambiente e territorio

Ambiente

Territorio

Urban Forest

Selvicoltura Urbana

Urban Forestry

Il termine “” deriva dal latino “ambire”, cioè andare intorno. Esso indica l’insieme degli elementi fisici, biotici e abiotici che circondano uno o più esseri viventi, popolazioni, specie, comunità biologiche in rapporto interattivo con essi. Tra i diversi tipi di ambiente possiamo trovare: l’ambiente oceanico o l’ambiente forestale.Il termine “” invece indica la porzione definita di terra, è uno spazio fisico organizzato mediante delle strutture politico – amministrative e socio – economiche espresse dalla sua popolazione. Il territorio può essere definito come il prodotto dell’attività umana. Il territorio è anche definito come superficie omogenea.L’ “” è l’insieme di tutta la vegetazione e spazi a verde nelle comunità che forniscono benefici vitali e migliorano la qualità della vita.La(o), invece, è l’arte, la scienza e la tecnologia della gestione degli alberi e delle risorse forestali entro e attorno ai centri abitati al fine di fornire benessere sociale, estetico ed economico agli abitanti delle città.