Ruolo dell'RNA

Il ciclo vitale della cellula è la serie di modificazioni attraverso cui la cellula passa dal momento in cui si forma fino a quando si divide. Il ciclo è costituito da due periodi principali: l’interfase, in cui la cellula si accresce e svolge le sue abituali attività metaboliche, e la divisione cellulare , durante la quale si riproduce. Per quanto il termine interfase possa indurre a credere che si tratti semplicemente di un periodo di riposo tra due fasi di divisione cellulare, non è affatto così. Durante l’interfase, che è in larga misura la fase più lunga del ciclo cellulare, la cellula è molto attiva ed è in riposo soltanto per quel che concerne la divisione. Per l’interfase un nome più preciso potrebbe essere fase metabolica.



La localizzazione del DNA è nel nucleo mentre i ribosomi, sede della produzione delle proteine, si trovano nel citoplasma. Così il DNA, per effettuare il suo compito di specificare le proteine da sintetizzare sui ribosomi, richiede anche un messaggero. Le funzioni di decifrazione del DNA e di trasporto del messaggio sono svolte da un altro tipo di acido nucleico, l’acido ribonucleico o RNA. L’RNA differisce dal DNA in quanto è formato da un solo filamento, e contiene come zucchero il ribosio, anziché il deossiribosio, e come base azotata l’uracile (U), anziché la timina (T). Nella sintesi delle proteine hanno un ruolo speciale tre tipi di RNA. Le molecole di RNA transfer (tRNA) sono piccole e hanno la forma di un raccordo a quadrifoglio. L’RNA ribosomiale (rRNA) contribuisce a costituire i ribosomi. Le molecole di RNA messaggero (mRNA) sono lunghi filamenti nucleotidici singoli, simili alla metà di un segmento di molecola del DNA, e trasportano il «messaggio» contenente le istruzioni per la sintesi proteica dal gene del DNA nucleare ai ribosomi situati nel citoplasma. La sintesi proteica consta di due fasi principali: la trascrizione, in cui su un gene di DNA si forma l’mRNA complementare, e la traduzione, in cui l’informazione portata nella molecola dell’mRNA viene «decifrata» e utilizzata per costruire la proteina