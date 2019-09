RNA e costruzione delle proteine

Costruzione delle proteine

Il nucleo si trova nella zona centrale della cellula e contiene il DNA. È avvolto dalla membrana nucleare. In realtà, però, nel nucleo non c’è solo il DNA. Il DNA è come il disco fisso del computer, contiene tutte le informazioni, ma non vengono mai elaborate tutte insieme. Sul computer io lavoro su un file alla volta, uso un programma alla volta. Allo stesso modo lavorano i geni: essi devono guidare l’assemblaggio delle proteine, ma non tutte insieme, producono quelle che servono in quel momento.L’assemblaggio degli amminoacidi, la costruzione delle proteine, però, avviene nel citoplasma, che è la regione intermedia tra la membrana cellulare e il nucleo. Qui infatti c’è il macchinario cellulare, costituito da proteine. Qualche volta esse lavorano separate, ma nel caso della produzione di proteine sulla base del codice genetico esse si uniscono in strutture complesse dette organuli citoplasmatici, perché per un compito così complesso devono unirsi a lavorare insieme. Un esempio di organulo è il mitocondrio, in cui avviene la respirazione cellulare, ovvero la produzione di energia nella cellula. Un altro esempio sono i ribosomi. Essi sono le macchine che effettivamente producono, fabbricano le proteine. Sono come delle stampanti di proteine. Gli si inviano delle informazioni e loro traducono in proteine effettive.Ma come arrivano le istruzioni del nucleo (DNA) ai ribosomi ? Se penso ad un computer farei così: copio le istruzioni su una chiavetta, la collego alla stampante e essa riceve le istruzioni, per poi tradurle in un formato cartaceo. La funzione della chiavetta è svolta nella cellula da un 2° acido nucleico, ovvero l’RNA. L’RNA è una molecola che codifica un gene. La cellula è in grado di copiare il DNA in una molecola di RNA messaggero. Questo arriva al ribosoma e vi si inserisce. Il ribosoma a questo punto legge le informazioni dell’RNA messaggero e le traduce in proteine. La produzione di RNA sulla base del codice scritto nel DNA è regolata da una proteina, c’è quindi un’interdipendenza tra proteine e DNA. Il DNA non può funzionare senza proteine e esse sono prodotte grazie al DNA.Attenzione: l’RNA è proprio la copia del DNA.