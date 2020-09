Gli OGM

OGM in Agricoltura

Ruolo Degli OGM in gestione ambientale

Organismo geneticamente modificato (OGM), è un organismo il cui genoma è stato ingegnerizzato in laboratorio per favorire la manifestazione dei tratti desiderati. Nella produzione di bestiame, nell'agricoltura e persino nell'allevamento di animali domestici, è stata a lungo la pratica di allevare individui selezionati di una specie al fine di produrre prole con tratti desiderabili.Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono prodotti utilizzando metodi scientifici che includono tecnologia del DNA ricombinante e clonazione. Nella clonazione riproduttiva, un nucleo viene estratto da una cellula dell'individuo da clonare e viene inserito nel citoplasma enucleato di un uovo ospite. Il processo si traduce nella generazione di una prole geneticamente identica all'individuo donatore. Il primo animale prodotto mediante questa tecnica di clonazione era una pecora di nome Dolly, nata nel 1996. Da allora una serie di altri animali come maiali, cavalli e cani, sono stati generati dalla tecnologia della clonazione riproduttiva.Gli OGM prodotti attraverso le tecnologie genetiche sono diventati parte della vita quotidiana, entrando nella società attraverso l'agricoltura, la medicina, la ricerca e la gestione ambientale. Tuttavia, mentre gli OGM hanno portato benefici alla società umana in molti modi, esistono alcuni svantaggi.Gli alimenti geneticamente modificati (GM) sono stati approvati per il consumo umano per la prima volta negli Stati Uniti nel 1994 e nel 2014-15 circa il 90% mais ,cotone e i semi di soia piantati negli Stati Uniti erano GM.Le colture ingegnerizzate possono aumentare notevolmente i raccolti per area e, in alcuni casi, ridurre l'uso di insetticidi chimici. Altre piante GM sono state progettate per resistere a uno specifico erbicida chimico , piuttosto che a un predatore o parassita naturale. Le colture resistenti agli erbicidi (HRC) sono disponibili dalla metà degli anni '80. Queste colture consentono un efficace controllo chimico delle erbe infestanti, poiché solo le piante HRC possono sopravvivere nei campi trattati con il corrispondente erbicida. Molti HRC sono resistenti al glifosato, consentendo un'applicazione liberale della sostanza chimica, che è altamente efficace contro le erbe infestanti.Un altro esempio di coltura GM è "d'oro" il riso, originariamente destinato all'Asia ed è stato geneticamente modificato per produrre quasi 20 volte il beta- carotene delle varietà precedenti. Un'altra forma di riso modificato è stata generata per aiutare a combattere la carenza di ferro , che colpisce quasi il 30% della popolazione mondiale.Un'altra applicazione degli OGM è nella gestione di questioni ambientali. Ad esempio, alcuni batteri possono produrre plastica biodegradabile e il trasferimento di tale capacità a microbi che possono essere facilmente coltivati in laboratorio può consentire il "rinverdimento" su larga scala dell'industria della plastica. All'inizio degli anni '90, Zeneca, un'azienda britannica, ha sviluppato una plastica biodegradabile prodotta microbicamente chiamata Biopol (poliidrossialcanoato o PHA). La plastica è stata realizzata con l'uso di un batterio GM, Ralstonia eutropha, per convertire il glucosio e una varietà di acidi organici in un polimero flessibile . Gli OGM dotati della capacità codificata dai batteri di metabolizzare petrolio e metalli pesanti possono fornire strategie di biorisanamento efficienti.