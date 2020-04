Compattazione del DNA

massima compattazione

eterocromatina

Il DNA è lungo 2 m ed è situato all'interno del nucleo delle cellule, di diametro di 2 nanometri.come fa quindi un filamento così lungo a poter stare all'interno di un nucleo così piccolo?Avviene la1)Il nucleo è costituito al 50% da DNA e al 50% daqueste ultime sono fondamentali per il processo di compattazione, in particolare un tipo di proteine chiamate, che fungono da "rocchetti" attorno ai quali il filamento di DNA si può arrotolare (si avvolge una volta per istone).Alla fine della compattazione la struttura del DNA è simile a quella di una collana di perle.2)Il DNA insieme agli istoni formano unità chiamate3)Tutta la struttura compattata è chiamata, uniformemente dispersa all'interno del nucleo.4)Durante il ciclo cellulare la cromatina può essere più o meno compattata:quando non devono essere trasmesse informazioni si ha laquando si ha la massima compattazione la struttura prende il nome di(ricorda che il momento in cui non devono essere trasmesse le informazioni è subito prima della divisione cellulare).quando si ha la minima compattazione la struttura prende il nome diLa cromatina si colora facilmente (per questo il nome "cromos"="colore");L'si colora più facilmente ed è più visibile al microscopio, nei cromosomi va a formare ie i, che sono infatti le strutture che si osservano meglio al microscopio.L'eurocromatina invece si colora poco.5) Infine, l'estrema compattazione si raggiunge con la formazione deinella metafase della mitosi.