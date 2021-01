Video appunto: Autotrofi, eterotrofi e genetica batterica

Autotrofi ed eterotrofi

Altra distinzione riguarda il metabolismo energetico:• autotrofi: producono autonomamente il nutrimento; importantissimi nell'ecologia dei sistemi viventi, sono capaci di produrre molecole organiche a partire da CO2 e fonti inorganiche; esempi sono i cianobatteri (fototrofi).azoto fissatori, solfobatteri (chemoautotrofi, utilizzano nella catena respiratoria composti solforati come l’acetone per produrre molecole organiche);• eterotrofi: stragrande maggioranza, sfruttano macromolecole organiche che per esempio derivano dalla decomposizione di organismi morti nel terreno.Genetica battericaNei batteri è presente una sola molecola di DNA circolare, che varia in dimensione da 106 e 107 bp. (base pairs, paia di basi) (da 1 milione a 10 milioni) in cui sono contenuti qualche migliaio di geni. E.Coli per esempio ha 4,6mln bp e 4300 geni: questo genoma è ancorato a un punto specifico della membrana plasmatica.Dell’informazione genetica aggiuntiva può essere presente in molecole più piccole di DNA, anch'esse circolari capaci di replicazione autonoma, dette:• episomi: presenti sia come elementi extragenomici che integrati nel genoma: esempio è il fattore F (fertilità) dell'E.Coli che può essere autonomo o integrato;• plasmidi: presenti solo come elementi extragenomici. La presenza dei plasmidi può dare al batterio delle caratteristiche particolari e utili.