Plastidi (2)

Plastidi

I plastidi sono organuli specifici delle cellule vegetali (le cellule animali e i batteri non hanno i plastidi) . Sono costituiti da un involucro fatto da due membrane, una esterna e una interna. Nella membrana interna è presente una matrice detta stroma che contiene vari metaboliti, proteine, DNA e ribosomi.I Plastidi comunemente si suddividono in Cloroplasti, Cromoplasti eLeucoplasti. I cloroplasti svolgono un’importante funzione fotosintetica e hanno un abbondante sistema membranoso all’interno dove è presente la clorofilla. I cromoplasti hanno una funzione di pigmentazione, contengono carotenoidi, antociani e sono responsabili del cambiamento del colore dei frutti durante la maturazione. I leucoplasti, invece, hanno una funzione di riserva. Possono immagazzinare amido (amiloplasti), lipidi (lipidoplasti) o proteine (proteoplasti). Al loro interno non sono presenti pigmenti. I leucoplasti sono incolore e sono localizzati in tessuti che non sono fotosintetici.I plastidi non possono essere mai presenti contemporaneamente nella stessa cellula. Nascono come Proplastidi che sono presenti nelle cellule embrionali della pianta che si chiamano meristemi primari. I proplastidi possono essere definiti come plastidi non differenziati. Al loro interno lo stroma è privo di sistema lamellare. Nella membrana esterna del proplastide si hanno tutti i componenti necessari per il riconoscimento e il trasferimento delle sostanze all’esterno. Nella membrana interna, invece, ci sono una serie di proteine che regolano il flusso di metaboliti e ioni.All’interno dei proplastidi si trova la protoclorofilla che è il precursore della clorofilla.