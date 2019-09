La foglia

La foglia viene chiamata filloma, dunque le piante hanno diversi tipi di fillomi con caratteristiche strutturali e funzionali differenti.Le foglie subiscono notevoli trasformazioni durante il loro processo evolutivo, diversificandosi in:- normofilli: normalmente di colore verde, con la funzione di regolare gliscambi gassosi (traspirazione e respirazione), il bilancio idrico e di fare lafotosintesi- embriofilli o cotiledoni: prime foglie differenziate dall'embrione (foglie embrionali), che in alcuni casi possono uscire dal terreno, durante la formazione del fusto, eavere funzione fotosintetica iniziale- catafilli o squame: presenti sulle parti sotterranee del germoglio (es. foglie del bulbo della cipolla), con funzione di riserva.Possiamo anche avere ipsofilli o brattee, antofilli e sporofilli.Dal punto di vista anatomico, la foglia è simile al fusto, ma mentre il fusto ha una simmetria raggiata, la simmetria della foglia è dorsoventrale, cioè la pagina superiore, detta adassiale, è simmetrica alla pagina inferiore, detta abassiale (non sono completamente identiche; es. foglia di edera → la pagina superiore è più lucente perché contiene più cutina, la pagina inferiore, invece, è molto più ricca di stomi.La foglia, abbiamo detto, si collega al ramo nel nodotramite il picciolo. Se il picciolo è assente, la foglia viene detta sessile.