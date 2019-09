Caratteristiche degli esseri viventi

Proprietà dei viventi

Proprietà dei viventi

È difficile determinare la differenza tra vita e non vita. Ci sono organismi, come per esempio i virus, in cui è difficile capire se siano vivi o no. Come fare?1.: Ogni organismo vivente ha un movimento autonomo. Questa proprietà presenta però dei problemi, perché il movimento non è ugualmente sviluppato in tutte le forme di vita. Le spugne o le piante sono pressoché immobili. Inoltre siamo in grado di costruire droni e macchine dotate di movimento autonomo, ma che comunque non sono vive. Paradossalmente la distinzione, il confine tra vivo e non vivo secoli fa era più netto, più facile, perché non avevamo ancora macchine di questo tipo a “confonderci le idee”. È quindi evidente che questa proprietà da sola non è sufficiente per identificare un essere vivente.2.: La nutrizione è lo scambio di materia con l’ambiente. I vivi assumono materia prima dall’ambiente. Non tutti gli esseri viventi però hanno la stessa nutrizione e in alcuni è difficile da individuare, non è esplicita, evidente (es. vegetali). In oltre anche le macchine si nutrono, scambiano materia o energia con l’esterno (che sia elettricità (flusso di elettroni), carburante …)3.: Cosa se ne fa un essere vivente della materia che importa ? L’essere vivente trasforma la materia che assume. Questo processo si dice metabolismo, cioè un processo di trasformazione della materia. Anche questo però lo posso vedere nelle macchine, che trasformano il carburante in energia, oppure nelle fabbriche trasformano i materiali in oggetti finiti.4.: Qual è il prodotto del metabolismo ? Nuova materia vivente: le sostanze contenute nel cibo diventano parte dell’organismo. È così che si spiega la crescita (crescita = aumento di dimensioni): si trasforma la materia prima presa dall’esterno in nuova materia vivente.5.: Dopo la crescita, la proprietà più distintiva e difficile da replicare degli esseri viventi è che sono in grado di impiegare una parte della materia prima per riprodursi, ovvero realizzare copie di se stessi. In questo caso siamo ben lontani dal costruire macchine che fanno questo.6.: Tutti gli organismi viventi reagiscono agli stimoli, non sono inerti. Se colpisco un animale mi risponde, ma anche le piante: cambiano a seconda della stagione, quindi a seconda delle condizioni ambientali, perdendo le foglie. Oppure se incido il tronco di un albero secerne resina.Attenzione: queste proprietà sono strettamente collegate fra loro, non può esserci una senza l’altra: non c’è crescita senza metabolismo, non c’è metabolismo senza nutrizione.Bisogna anche sottolineare che se gli esseri viventi esibiscono proprietà così complicate devono essere oggetti straordinariamente complicati. Più sono complesse le azioni che un’entità compie più deve essere complessa. Organismo significa infatti sistema organizzato, costituito da diversi pezzi con diverse funzioni.