Traduzione e regolazione genica nei procarioti

Traduzione e regolazione genica nelle cellule procarioti

Traduzione: La traduzione delle informazioni dell’mRNA avviene nei ribosomi e richiede tRNA, enzimi, ATP e amminoacidi. In particolare il tRNA legge i codoni dell’mRNA e fornisce gli amminoacidi corretti. Inoltre sui ribosomi sono presenti 3 siti di legame:• il sito a, dove il tRNA si lega all’mRNA, allineando l’amminoacido che va aggiunto;• il sito c, dove il tRNA cede il proprio amminoacido;• il sito d, dove viene a trovarsi il tRNA prima di staccarsi dal ribosoma per cercare altri amminoacidi.Regolazione genica nei procarioti: I procarioti possono regolare le proteine attive nel citoplasma, così da limitare gli sprechi. In particolare bloccano i geni che codificano la sintesi delle proteine, in modo che la proteina venga prodotta solo quando serve. In particolare l’operone è l’unità di trascrizione che comprende dei geni necessari a una certa via metabolica, un tratto di DNA promotore e un tratto di DNA detto operatore. Negli operoni inducibili (lac) il repressore blocca l’operatore fino a che un induttore non ne causa il distacco rendendo possibile la trascrizione di quei geni. (Ad esempio se non è presente lattosio, il repressore non può legarsi all’operone, in caso contrario si lega allo stesso).